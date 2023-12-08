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Denizli'de Avukat Bir Günde 25 Duruşmaya Girdi

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Denizli'nin Çal ilçesinde avukatlık yapan Ahmet Türk, Çal Adliyesi'nde bir günde 25 farklı davadan duruşmalara katıldı. Türk, yorucu geçen günün ardından avukatların işini hızlandırmak için bu planlamayı yaptıklarını belirtti.

Denizli'nin Çal ilçesinde avukatlık yapan Ahmet Türk, dün ilçe adliyesinde 25 duruşmaya girdi.

İlçede yaklaşık 12 yıldır avukatlık yapan 35 yaşındaki Türk, Çal Adliyesi'nde bir mesai gününde boşanma, tazminat, tapu iptal tescil davası, ceza davaları, ziynet davası, miras davası, kamulaştırma davası gibi toplam 25 dosyadan duruşmalara katıldı.

Davaların tamamı asliye hukuk mahkemesinde görüldü.

Ahmet Türk, gazetecilere yaptığı açıklamada, duruşmaların tamamının aynı mahkemede görülmesine rağmen yorucu bir gün geçirdiğini ifade etti.

Avukatların işini ve adliyedeki işleyişi hızlandırmak için davaların hepsinin planlı olarak bir güne ayarlandığını dile getiren Türk, şunları söyledi:

"Planlamayı buna göre yaptık. Daha hızlı olması için beraber hepsini bir güne planladık. Aynı gün Denizli Adliyesi'nde de bir duruşmam vardı, yetişemedim, giremedim. Başka bir avukat arkadaş girdi. Her dosyanın konusu farklı, ne şekilde çalışacağız, bunu iyi çalıştım, akılda tutmak yorucuydu. Ben 12 yıldır avukatlık yapıyorum, bir günde bu kadar çok duruşmaya katılan bir avukat duymadım. Daha önce aynı günde 3 farklı adliyede 3 duruşmaya katılmıştım ama bu kadar çok ilk kez yaşıyorum."

Gün boyu kendisiyle birlikte aynı davalara bakan hakimi de tebrik eden Türk, "Ben 25 duruşmaya girdim, bu bir rekor ama ben hakimi de tebrik ediyorum. O da 30'un üzerinde duruşmaya girdi. Onlar da bu davalar için önceden hazırlık yapıyorlar." diye konuştu.

Kaynak: AA / Güncel

Ahmet Türk Hisarcık Denizli Adliye Hukuk Güncel Haberler

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