Denizli'de Asayiş Olayları Azaldı, Dolandırıcılık Olayları Arttı

Denizli Valisi Ömer Faruk Coşkun, kentte geçen yıl meydana gelen asayiş olaylarının önceki yıllara oranla azaldığını, dolandırıcılık olaylarında ise artış yaşandığını belirtti.

Pamukkale ilçesindeki Polisevi'nde basın mensuplarıyla bir araya gelen Coşkun, geçen yıl kentin huzur ve güvenliğinin sağlanması kapsamında yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Geçen yıl meydana gelen asayiş olaylarının önceki yıllara oranla azaldığını, dolandırıcılık olaylarında ise artış yaşandığını kaydeden Coşkun, "Teknolojinin gelişmesiyle birlikte vatandaşlarımızın dijital platformlarda daha fazla zaman geçirmesi, artan sosyal medya kullanımı ve internet siteleri üzerinden artarak devam eden alışverişler neticesinde tüm Türkiye'de olduğu gibi Denizli'de de artış meydana geldi." dedi.

Dolandırıcılık olayları üzerinde yapılan analizlere değinen Vali Coşkun, şöyle devam etti:

"Dolandırıcılık olaylarının yüzde 78'inin bilişim sistemlerinin, banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılmasıyla meydana geldiği görülüyor. Bu yolla yapılan dolandırıcılıklar genellikle alışveriş sitelerinde ya da sosyal medyada gördüğü bir ürünü satın almak için irtibat kurduğu şahısların verdiği banka hesaplarına kapora, yarı ücret veya tam ücret göndererek gerçekleşiyor. Özellikle telefonla arayarak kendisini polis, savcı, asker ya da üst düzey kamu görevlisi olarak tanıtan şüphelilerin dolandırmaya çalıştıkları mağdurların yaş ortalamalarına bakıldığında büyük çoğunluğunun 60 yaş ve üzeri olduğu anlaşılıyor."

Geçen yıl trafik ekiplerinin 1 milyon 77 bin 834 araç kontrolü yaptığını, hedeflenen rakamın üzerine çıktıklarını aktaran Coşkun, madde bağımlılığının önüne geçmek için tüm kurum ve kuruluşlarla el ele verdiklerini, bilinçlendirme çalışmalarının artarak devam ettiğini anlattı.