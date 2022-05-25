Deniz Baykal ve bazı eski MHP'li yöneticilerin özel hayatlarına ilişkin görüntülerin dağıtılmasıyla ilgili 2 şüpheli tutuklandı - Haberler

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Deniz Baykal ve bazı eski MHP'li yöneticilerin özel hayatlarına ilişkin görüntülerin dağıtılmasıyla ilgili 2 şüpheli tutuklandı

AA - Mesut Karaduman - Güncel
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Deniz Baykal ve bazı eski MHP'li yöneticilerin özel hayatlarına ilişkin görüntülerin dağıtılmasıyla ilgili 2 şüpheli tutuklandı

Eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal ile bazı eski MHP'li yöneticilerin özel hayatlarına ilişkin görüntülerin dağıtılmasıyla ilgili yargılanan 2 eski polis memuru Tekirdağ'da yakalandı.

Eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal ile bazı eski MHP'li yöneticilerin özel hayatlarına ilişkin görüntülerin dağıtılmasıyla ilgili yargılanan 2 eski polis memuru Tekirdağ'da yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Deniz Baykal ile bazı eski MHP'li yöneticiler ve milletvekillerinin özel hayatlarına ilişkin görüntülerin basın yayın yoluyla dağıtılması soruşturması kapsamında operasyon düzenlendiği belirtildi.

Açıklamada, "Silahlı terör örgütüne üye olmak suçlarından 9 yıl 6 ay hapis cezası ile yargılanan ihraç eski polis memurları A.Y.E. ve A.B. Tekirdağ'da saklandıkları örgüte ait hücre evinde yakalandı. 23 Mayıs'ta Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilen şüpheliler tutuklanarak Tekirdağ Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi." ifadeleri kullanıldı.

AA / Mesut Karaduman - Güncel

Milliyetçi Hareket Partisi, CHP Genel Başkanı, Deniz Baykal, Tekirdağ, Güncel, Haberler

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