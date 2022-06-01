Demir yolu hattında korkuluk hırsızlığına 3 tutuklama - Haberler

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Demir yolu hattında korkuluk hırsızlığına 3 tutuklama

Demirören Haber Ajansı - Tolga Tahçı - Güncel
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Demir yolu hattında korkuluk hırsızlığına 3 tutuklama

İZMİR'in Menemen ilçesinde demir yolu hattında korkulukları çaldığı tespit edilen 3 kişi, gözaltına alınıp tutuklandı.

İZMİR'in Menemen ilçesinde demir yolu hattında korkulukları çaldığı tespit edilen 3 kişi, gözaltına alınıp tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı, Menemen İlçe Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, 25 Mayıs'ta Hatundere Mahallesi'nde Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları'na (TCDD) ait demir yolu hattı kenarındaki 28 korkuluğun çalınması üzerine harekete geçti. Bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, şüphelilerin H.B., H.A. ve F.K. olduğunu belirledi. 3 şüpheli düzenlenen operasyonla gözaltına alındı, çalınan korkuluklar da bulundu. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli tutuklandı.


Demirören Haber Ajansı / Tolga Tahçı - Güncel

İl Jandarma Komutanlığı Devlet Demiryolları Jandarma Menemen Güncel Haberler

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