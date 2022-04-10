SPOR Demir Grup Sivasspor - Medipol Başakşehir maçının ardından

Medipol Başakşehir maçının ardından

Hüsnü Ümit AVCI-Alperen YILDIZ/SİVAS, (DHA) - Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, "Bugün için üzgünüz. Yakaladığımız pozisyonları değerlendiremedik. Volkan da önemli kurtarışlar yaptı. Maçın hakkı beraberlik olabilirdi" dedi. Medipol Başakşehir teknik sorumlusu Erdinç Sözer, "Deplasmanda Sivas'ta kazanmak çok zor. Buradaki galibiyet çok önemli bir galibiyetti" dedi.

Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay ve Medipol Başakşehir Teknik Sorumlusu Erdinç Sözer 2-0 biten karşılaşmanın ardından değerlendirmelerde bulundu.

Demir Grup Sivasspor teknik direktörü Rıza Çalımbay, maça şanssız bir golle başladıklarını belirterek, "Maçın başında gol yememiz iyi olmadı ama henüz maçın başı olduğu için telifi imkanımız vardı. Baktık maç sonunda istatistiklere, en çok şut atan, pozisyona giren bizim takım ama girdiğimiz pozisyonları değerlendiremedik. Rakibin kendi kalemize attığımız gol ve Deniz'in şutu var. Takımımız istediğimiz biraz altında oynadı ama yine de pozisyonlar yakaladık ve değerlendiremedik. Tabi burada kaleci Volkan'ın mükemmel kurtarışları var. Maçın hakkı beraberlik olabilirdi maalesef. Oyundan kopmamaya çalıştık, arkadaşları da değiştirdik ama istediğimiz neticeyi alamadık. Kalan 6 maçımızı da en iyi şekilde bitirmek tek amacımız. Kupada da yarı final oynayacağız. Orayı da geçip finale kalmak istiyoruz. Bugün için üzgünüz. Eksik arkadaşlarımız çok olduğu için onlar olmayışı da sahaya yansıdı" dedi.

SÖZER: ÇOK ÖNEMLİ GALİBİYET

Medipol Başakşehir Teknik Sorumlusu Erdinç Sözer ise galibiyetten dolayı mutlu olduklarını belirterek, "Deplasmanda Sivas'ta kazanmak çok zor. Disiplinli bir takım, tehlikeli bir takım. Buradaki galibiyet çok önemli bir galibiyetti. Her maçı galibiyet için oynuyoruz. Bugün de zor bir maçta bunu başardık. Takımımızı tebrik etmek gerekiyor. 90 dakika güzel mücadele ettik. İstediklerimizi sahaya yansıttık. Hücum ve savunmada iyi şeyler yaptık. Yine de Sivas pozisyonlara girebildi. Ama kalecimiz Volkan gerçekten güzel bir performans gösterdi ve 4 pozisyonda iyi kurtarışlar yaptı. Bu maçı gol yemeden kapatmak istedik. Bunu da başardık. Son 2 maçta da gol yememiştik. Çok önemli bir maçta aldığımız galibiyetten dolayı mutluyuz" diye konuştu.