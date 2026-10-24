DEM Partili Hatimoğulları Sancaktepe'de bütçeye hayır dedi, yüzde 60 artışı eleştirdi

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(İSTANBUL) - Dem Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, "Ekmek, Barış ve Adalet İçin Bütçe" kampanyası kapsamında İstanbul'un Sancaktepe ilçesinde esnafı ziyaret etti. Ziyaretinin ardından partisinin ilçe başkanlığında konuşan Hatimoğulları, Türkiye'de milyonlarca kişinin açlık ve yoksulluk sınırının altında yaşadığını belirterek, "Yoksulluk bizim kaderimiz değil. Açlık bizim kaderimiz değil" dedi. Hatimoğulları, bütçede askeri harcamaların önceki döneme göre yüzde 60 artırıldığını savunarak, kaynakların işçiye, çiftçiye, emekliye, ev emekçisi kadınlara, sağlığa ve eğitime ayrılması gerektiğini söyledi.

Dem Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, partisinin Sancaktepe İlçe Başkanlığı'nda yaptığı konuşmada, "Ekmek, Barış ve Adalet İçin Bütçe" kampanyasının haftalar boyunca ülkenin farklı bölgelerinde sürdürüleceğini söyledi. Halkın sorunlarını dinlemeyi, taleplerini kayıt altına almayı ve Meclis gündemine taşımayı amaçladıklarını ifade eden Hatimoğulları, mücadelenin yalnızca parlamentoda değil, mahallelerde, sokaklarda, pazarlarda, fabrikalarda ve atölyelerde de yürütüleceğini kaydetti.

"İNSANLAR EVİNE SICAK EKMEK GÖTÜREMİYOR"

Türkiye'de geçim sıkıntısının yalnızca dar gelirli kesimleri değil, kamu emekçilerini ve memurları da etkilediğini belirten Hatimoğulları, geçmişte çocuklarının memur olmasını ailelerin bir güvence ve mutluluk kaynağı olarak gördüğünü, ancak bugün kamu çalışanlarının da geçinmekte zorlandığını söyledi.

Özellikle İstanbul gibi büyük kentlerde kira giderlerinin aileleri zor durumda bıraktığını anlatan Hatimoğulları, bazı ailelerin kirayı karşılayabilmek için başka ailelerle birleşerek aynı evde yaşamak zorunda kaldığını ifade etti. Hatimoğulları, "İnsanlar evine sıcak ekmek götüremiyor" dedi.

Annelerin çocuklarının beslenme çantalarını hazırlamakta dahi zorlandığını ifade eden Hatimoğulları, bazı ailelerin çocuklarına bir kutu süt ve bir şişe su koyamadığını söyledi. Türkiye'de 50 milyona yakın insanın açlık ve yoksulluk sınırının altında yaşadığını savunan Hatimoğulları, bu tablonun kabul edilemeyeceğini belirtti.

"Eskiden 'Bıçak kemiğe dayandı' diyorduk. Vallahi şimdi bıçak kemiği de geçti, bıçak şu an ilikte" diyen Hatimoğulları, yoksulluk ve açlığın kader olarak görülmemesi gerektiğini vurguladı. Ülkenin kaynaklarının bütün yurttaşların temel ihtiyaçlarını karşılamaya yeteceğini söyleyen Hatimoğulları, sorunun kaynakların adil paylaşılmamasından kaynaklandığını savundu.

Hatimoğulları, bir yanda zenginlerin servetinin arttığını, diğer yanda milyonlarca kişinin yoksullukla mücadele ettiğini belirterek, gelir dağılımındaki adaletsizliğe tepki gösterdi.

Hatimoğulları, fon krizinde yaşananları örgütlü bir suç olarak nitelendirerek, halkın hakkını, ekmeğini ve alın terini savunmaya devam edeceklerini söyledi. Hatimoğulları, "Biz halkımızın hakkını, ekmeğini, alın terini sonuna kadar savunacağız" diye konuştu.

HATİMOĞULLARI, PAZARDA KENDİSİNE DERT YANAN KADINLARI ANLATTI

Sancaktepe'de esnafı ziyaret ederek yurttaşların sorunlarını dinlediklerini anlatan Hatimoğulları, pazara giden bir annenin kendilerine yaşadığı ekonomik sıkıntıyı anlattığını aktardı. Hatimoğulları, söz konusu annenin eskiden pazar arabasını doldurarak eve döndüğünü, bugün ise domates, patates, salatalık ve soğan gibi temel gıda ürünlerini yarımşar kilo almak zorunda kaldığını söylediğini belirtti.

Sokakta çorap satan bir kadınla karşılaştıklarını anlatan Hatimoğulları, kadının geçinebilmek için bu işi yapmak zorunda kaldığını söylediğini aktardı. İnsanların çalışarak geçinmeye çalıştığını ancak emeklerinin karşılığını alamadığını ifade eden Hatimoğulları, "Bu ülkede emeğin değeri yok" dedi.

"Dünyada çalışıp aç kalan nadir ülkelerden birisiyiz" diyen Hatimoğulları, yurttaşların çalışmasına rağmen yoksulluktan kurtulamadığını savundu.

"EMEKLİLER ÇALIŞMAYA DEVAM ETMEK ZORUNDA KALIYOR"

Emeklilerin yaşadığı ekonomik sıkıntılara değinen Hatimoğulları, emeklilik maaşlarının geçinmeye yetmediğini ve birçok emeklinin çalışmak zorunda kaldığını söyledi. Zeytin toplayarak geçimini sağlamaya çalışan 66 yaşındaki bir emeklinin televizyon röportajındaki sözlerini hatırlatan Hatimoğulları, emekli yurttaşın maaşıyla geçinemediği için çalışmaya devam ettiğini anlattı.

Avrupa'daki emeklilerin maaşlarıyla tatil yapabildiğini, Türkiye'deki emeklilerin ise yaşamlarını sürdürebilmek için çalışmaya devam ettiğini söyleyen Hatimoğulları, emeklilerin ekonomik durumunun ülkenin içinde bulunduğu koşulları ortaya koyduğunu savundu.

"SAVAŞ BÜTÇESİNİ KABUL ETMİYORUZ"

"Ekmek, Barış ve Adalet İçin Bütçe" kampanyasını bütçenin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde görüşülmeye başlandığı dönemde başlattıklarını belirten Hatimoğulları, bütçenin toplumun ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanması gerektiğini söyledi.

Türkiye'de barış ve demokratik toplum sürecine ilişkin gelişmelere işaret eden Hatimoğulları, iki yıldır ateşkesin sürdüğünü belirterek, askeri harcamalara ayrılan kaynağın artırılmasını eleştirdi. Hatimoğulları, yeni bütçede askeri harcamaların önceki döneme göre yüzde 60 artırıldığını savundu. Bu artışı kabul etmediklerini belirten Hatimoğulları, askeri harcamalara ayrılan paranın işçiye, çiftçiye, emekliye ve ev emekçisi kadınlara aktarılması gerektiğini söyledi.

Bütçeye ayrılan kaynakların yurttaşların ödediği vergilerden oluştuğunu hatırlatan Hatimoğulları, vergilerin kamu hizmeti olarak halka dönmesi gerektiğini ifade etti. Vergi sisteminde adaletsizlik bulunduğunu savunan Hatimoğulları, zenginlerden daha az, yoksullardan, esnaftan ve emekçilerden daha fazla vergi alındığını öne sürdü.

Bütçenin silah, mermi, tank ve top için değil; iş, aş, ekmek, sağlık ve eğitim için kullanılması gerektiğini belirten Hatimoğulları, "Biz barış istiyoruz. Biz barışacağız. Biz barışı bu topraklarda tesis edeceğiz" dedi.

"BÜTÇEYE ŞİMDİDEN HAYIR DİYORUZ"

Yoksulluğun çocukları etkilediğini belirten Hatimoğulları, bütçenin toplumun bütün kesimlerinin ihtiyaçlarını gözetmesi gerektiğini söyledi. Hatimoğulları, kampanyanın yalnızca bütçe görüşmeleriyle sınırlı olmadığını, ülkenin farklı bölgelerinde yurttaşlarla bir araya gelerek onların taleplerini dinlemeyi ve bu talepleri parlamentoya taşımayı hedeflediklerini kaydetti.

Mevcut bütçe teklifine itiraz ettiklerini ifade eden Hatimoğulları, "Biz bu seneki bütçenin mücadelesini sadece parlamentoda vermeyeceğiz. Biz parlamentoda elbette en etkin muhalefeti yapacağız. Bugün bu bütçeye şimdiden hayır diyoruz" dedi.

Partisinin yalnızca bütçeye karşı çıkmakla kalmayacağını, ülkenin nasıl yönetilmesi gerektiğine ilişkin önerilerini de Meclis'te anlatacağını belirten Hatimoğulları; tarım, eğitim, üretim ve adil gelir dağılımına ilişkin politikalarını gündeme getireceklerini söyledi.

Hatimoğulları, "Vekillerimiz parlamentoda hem komisyon aşamasında hem Genel Kurul'da, artık Türkiye'yi yöneten parti olduğumuz zaman bu ülkenin ekonomisini nasıl yönetiriz, onun bilgilerini paylaşacaklar. Nasıl bir tarım politikası, nasıl bir eğitim politikası, nasıl bir üretim politikası, nasıl bir adaletli gelir dağılımı; bütün bunları DEM Parti olarak Meclis'te anlatacağız" diye konuştu.

"MAHALLE MAHALLE, SOKAK SOKAK MÜCADELE EDECEĞİZ"

Kampanyanın temel amaçlarından birinin yurttaşların sorunlarını doğrudan dinlemek olduğunu vurgulayan Hatimoğulları, esnafın, işçilerin, inşaat işçilerinin, tezgahtarların, çiftçilerin, kadınların ve emeklilerin taleplerini kayıt altına alacaklarını söyledi. Bu talepleri Meclis'e taşıyarak yurttaşların yaşadığı sorunları parlamentoda gündeme getireceklerini ifade eden Hatimoğulları, kampanyanın ülkenin dört bir yanında sürdürüleceğini belirtti.

Hatimoğulları, "Biz o mücadeleyi sizinle beraber mahalle mahalle, sokak sokak, pazar pazar, fabrika fabrika, atölye atölye vermek istiyoruz. Bu kampanyamızın en büyük amacı bu. Bizler sizleri dinlemek istiyoruz. Sorunları dinlemek istiyoruz. Bu sorunları raporlamak istiyoruz, notunu almak istiyoruz. Bizler mücadele ede ede kazanacağız. Örgütlenerek kazanacağız" diye konuştu.

Kaynak: ANKA