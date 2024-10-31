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Ali Koç, Ertuğrul Doğan'ın derbi öncesinde yaptığı yemek davetini kabul etti

Ali Koç, Ertuğrul Doğan'ın derbi öncesinde yaptığı yemek davetini kabul etti
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Süper Lig'de Pazar günü oynanacak Trabzonspor-Fenerbahçe maçı öncesi Ali Koç, Ertuğrul Doğan'ın yemek davetini kabul etti. 2 dev kulübün başkanı yıllar sonra ilk kez bir derbi öncesi bir araya gelerek dostluk görüntüsü verecek.

Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında geçen sene yaşanan olaylardan dolayı gerilen ortamın pazar günü oynanacak derbiye de yansımaması adına kulüp başkanları devreye girdi.

"SAYIN BAŞKAN MAÇ ÖNCESİNDE YEMEK YİYELİM"

Süper Lig'de oynanacak derbi öncesi zeytin dalını uzatan ilk isim Trabzonspor'un Başkanı Ertuğrul Doğan oldu. Doğan, telefonla Ali Koç'u arayarak"Sayın Başkan maç öncesinde yemek yiyelim. Gündemdeki konuları konuşalım" teklifinde bulundu. Koç'un da bu teklifi kabul ettiği öğrenildi.

HACIOSMANOĞLU DA KATILACAK

Trabzon'da gerçekleşecek yemek davetine TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun da katılacağı bildirildi. Hacıosmanoğlu ile Ali Koç, UEFA Başkanı Ceferin'in İstanbul ziyaretinde bir araya gelmiş ve özel bir görüşme gerçekleştirilmişti. Servis edilen fotoğrafta iki başkanın samimi görüntüleri dostluk adına güzel mesajlar vermişti.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
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Yorumlar (5)

Haber Yorumlarıcemalettin acar :

fb nin olduğu yerde dostluk hiçbir zaman olmaz.

Yorum Beğen37
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Haber YorumlarıFONCUSAVAR:

Sahadaki başarısızlığı örtbas etmek için güzel bir yol izlemiş iki başkan da. aferin size

Yorum Beğen15
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Haber YorumlarıSelim Adanalı:

Allah aşkına demokrat bir şekilde, kırılmadan kırmadan küsmeden şu TÜRK FUTBOLUNU yükseltin artık yeter Valla sizin gibi üst düzey yöneticilere yakışmıyor.

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