Ali Koç, Ertuğrul Doğan'ın derbi öncesinde yaptığı yemek davetini kabul etti

Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında geçen sene yaşanan olaylardan dolayı gerilen ortamın pazar günü oynanacak derbiye de yansımaması adına kulüp başkanları devreye girdi.

"SAYIN BAŞKAN MAÇ ÖNCESİNDE YEMEK YİYELİM"

Süper Lig'de oynanacak derbi öncesi zeytin dalını uzatan ilk isim Trabzonspor'un Başkanı Ertuğrul Doğan oldu. Doğan, telefonla Ali Koç'u arayarak"Sayın Başkan maç öncesinde yemek yiyelim. Gündemdeki konuları konuşalım" teklifinde bulundu. Koç'un da bu teklifi kabul ettiği öğrenildi.

HACIOSMANOĞLU DA KATILACAK

Trabzon'da gerçekleşecek yemek davetine TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun da katılacağı bildirildi. Hacıosmanoğlu ile Ali Koç, UEFA Başkanı Ceferin'in İstanbul ziyaretinde bir araya gelmiş ve özel bir görüşme gerçekleştirilmişti. Servis edilen fotoğrafta iki başkanın samimi görüntüleri dostluk adına güzel mesajlar vermişti.