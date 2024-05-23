Üye Girişi
Haberler

DEAŞ'ın Sözde Komutanı Tutuklandı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Uluslararası Kriminal Polis Teşkilatı (Interpol) tarafından kırmızı bültenle aranan terör örgütü DEAŞ'ın sözde komutanı tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Interpol tarafından 'terörizm' suçundan kırmızı bültenle aranan, DEAŞ içerisinde sözde üst düzey komutan olarak görev yapan Irak uyruklu H.M.S.K ile sözde asker S.A.İ.A'yı gözaltına aldı. Şüphelilerin, çatışma bölgelerinde Irak güvenlik güçlerine karşı silahlı eylemlere katıldığı öne sürüldü. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan H.M.S.K. tutuklandı. S.A.İ.A ise sınır dışı edilmek üzere Kayseri Geri Gönderme Merkezi'ne gönderildi.

Uluslararası Kriminal Polis Teşkilatı (Interpol) tarafından kırmızı bültenle aranan terör örgütü DEAŞ'ın sözde komutanı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Interpol tarafından "terörizm" suçundan kırmızı bültenle aranan, DEAŞ içerisinde sözde üst düzey komutan olarak görev yapan Irak uyruklu H.M.S.K ile sözde asker S.A.İ.A'yı gözaltına aldı.

Şüphelilerin, çatışma bölgelerinde Irak güvenlik güçlerine karşı silahlı eylemlere katıldığı öne sürüldü.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan H.M.S.K. tutuklandı. S.A.İ.A ise sınır dışı edilmek üzere Kayseri Geri Gönderme Merkezi'ne gönderildi.

Kaynak: AA / Güncel

Uluslararası Kriminal Polis Teşkilatı Terörle Mücadele Şubesi Kayseri Irak Güvenlik Suç Politika Güncel Haberler

Çorum'da 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Çorum'da 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi

 Çok sayıda kente ceviz büyüklüğünde dolu yağdı! Camlar kırıldı, vatandaşlar ne yapacağını şaşırdı

Çok sayıda kente ceviz büyüklüğünde dolu yağdı! Camlar kırıldı, vatandaşlar ne yapacağını şaşırdı

 Hazine Bakanı Şimşek: Biz asla sıcak paraya güvenmeyiz

Hazine Bakanı Şimşek: Biz asla sıcak paraya güvenmeyiz

Bakmadan Geçme

24 Mayıs Cuma yarın okullar tatil mi, okul yok mu? İstanbul, İzmir, Ankara okullar tatil mi? 24 Mayıs Cuma Hutbesi yayınlandı! 24 Mayıs Cuma Hutbesi tam metni! İZSU İzmir su kesintisi: İzmir'de sular ne zaman gelecek? 22-23 Mayıs 2024 İzmir su kesintisi listesi! Survivor kim kazandı? 23 Mayıs Perşembe Mavi Takım mı kazandı, Kırmızı Takım mı kazandı? Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı 23 Mayıs Perşembe 2024? #128250 Çorum'da deprem mi oldu? SON DAKİKA! Çorum'da deprem şiddeti kaç, merkez üssü neresi? ASAT Antalya su kesintisi: Antalya'da sular ne zaman gelecek? 23-24 Mayıs 2024 Antalya su kesintisi listesi! Hudutsuz Sevda 34. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 23 Mayıs Hudutsuz Sevda yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı? İnci Taneleri 24. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 23 Mayıs İnci Taneleri yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı? #128250 İSKİ İstanbul su kesintisi: İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 23-24 Mayıs 2024 İstanbul su kesintisi listesi! Sözleşmeli öğretmenlik başvurusu nasıl yapılır? Sözleşmeli öğretmenlik başvuru nasıl olur? ASKİ Ankara su kesintisi: Ankara'da sular ne zaman gelecek? 23-24 Mayıs 2024 Ankara su kesintisi listesi! Eyvah Eyvah 2 konusu nedir? Eyvah Eyvah 2 oyuncuları ve Eyvah Eyvah 2 özeti! Eyvah Eyvah 2 nerede çekildi, konusu ne, oyuncuları kimlerdir? Eyvah Eyvah 2 hangi il ve ilçede çekildi? Ali Koç'un yönetim kurulu listesi belli oldu! Yönetimde Acun Ilıcalı var mı?
Sınırda makam aracıyla insan kaçakçılığı! Tuğgeneral emekliliğe sevk edildi

Sınırda makam aracıyla insan kaçakçılığı! Tuğgeneral emekliliğe sevk edildi
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title