DBB sporcuları Spor Toto Kulüpler Yürüyüş Türkiye Final Yarışması'nda şampiyon oldu

Diyarbakır Büyükşehir Belediye Spor Kulübü U16 erkek takımı sporcuları, Spor Toto Kulüpler Yürüyüş Türkiye Final Yarışması'nda Türkiye şampiyonu oldu.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Gençlik ve Spor Dairesi Başkanlığı bünyesinde faaliyet gösteren ücretsiz spor okullarında keşfedilerek Diyarbakır Büyükşehir Belediyespor Kulübüne kazandırılan sporcular başarılarına bir yenisini daha ekledi.

Yürüyüşte sezonun son yarışması olan Spor Toto Kulüpler Ligi final müsabakaları Van'da gerçekleşti. 8 kategoride 39 ekibin yarıştığı mücadelelerde lig şampiyonluğunu kazanan takımlar belirlendi.

Türkiye Atletizm Federasyonu tarafından düzenlenen yarışmada Diyarbakır Büyükşehir Belediye Spor Kulübü U16 erkek takımı sporcuları, 3 bin metrede Türkiye şampiyonu oldu.

Büyük başarı elde eden sporcular, şampiyonluk kupasını kazanmanın sevincini yaşadı.