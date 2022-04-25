Datça'da bir grup, yapıları hakkında yıkım kararı alınmasına tepki gösterdi - Haberler

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Datça'da bir grup, yapıları hakkında yıkım kararı alınmasına tepki gösterdi

AA - Sebiha Arslan - Güncel
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Datça'da bir grup, yapıları hakkında yıkım kararı alınmasına tepki gösterdi

Muğla'nın Datça ilçesinde, belediyenin imara aykırı olduğu gerekçesiyle yıkım kararı aldığı yapıların sahipleri, bunu protesto etti.

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Datça ilçesinde, belediyenin imara aykırı olduğu gerekçesiyle yıkım kararı aldığı yapıların sahipleri, bunu protesto etti.

Yıkımları protesto için belediye önünde toplanan mahalle muhtarları ile yaklaşık 50 kişilik grup, Belediye Başkanı Gürsel Uçar ile görüşmek istedi.

Önce muhtarlarla görüşen Uçar, daha sonra gruptakileri odasına davet etti.

Başkan Uçar'ın makamına alınan protestocu grup, belediyenin yıkım listesini gizli tuttuğunu ileri sürdü.

Başkan Uçar da kaçak yapıyı savunmanın mümkün olmadığını söyledi.

Yıkımların sezon sonuna kadar durdurulması için gerekli girişimi başlatacağını bildiren Uçar, yıkım listesinin istenmesi üzerine bunu temin edeceği personelin kurumda olmadığını, talebin karşılanamayacağını ifade etti.

Protesto için gelen vatandaşlardan Tülin Ersoy, gazetecilere, yıkım listesini vermek istemeyen belediyenin bahane uydurduğunu öne sürdü.

Yıkım kararı alınan aynı bölgede bir bina yıkılırken başka binanın yıkılmadığını savunan Ersoy, "O yüzden yıkım listesi istedik. Dilekçe yazdım arkadaşlarla imzalayıp belediyeye vereceğiz. Bakalım ne zaman cevap gelecek." dedi.

Belediye önünde bir süre alkışlı protesto gerçekleştiren grup daha sonra dağıldı.

AA / Sebiha Arslan - Güncel

Gürsel Uçar, Protesto, Muğla, Güncel, Haberler

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