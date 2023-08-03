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Darıca'da Sivrisinek Mücadelesi Devam Ediyor

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Kocaeli'nin Darıca ilçesinde sivrisinekle mücadele kapsamında ilaçlama çalışması yapılıyor. Belediyeden yapılan açıklamaya göre, artan sivrisinek popülasyonunun önlenmesine yönelik çalışmalar devam ediyor. Mahalle ve sokaklarda yapılan ilaçlama çalışmalarıyla bölgede sivrisineksiz yaz geçirilmesi hedefleniyor. Sıfır Atık Müdürlüğü ekipleri, belirli periyotlar dahilinde çöp konteynerleri gibi toplu kullanım alanlarını dezenfekte ediyor. İlçe genelinde pire, karasinek ve genel haşerelere karşı mücadele kararlılıkla devam ediyor.

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde sivrisinekle mücadele kapsamında ilaçlama çalışması yapılıyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, artan sivrisinek popülasyonunun önlenmesine yönelik çalışmalar devam ediyor.

Mahalle ve sokaklarda yapılan ilaçlama çalışmalarıyla bölgede sivrisineksiz yaz geçirilmesi hedefleniyor.

Sıfır Atık Müdürlüğü ekipleri, belirli periyotlar dahilinde çöp konteynerleri gibi toplu kullanım alanlarını dezenfekte ediyor.

İlçe genelinde pire, karasinek ve genel haşerelere karşı mücadele kararlılıkla devam ediyor.

Kaynak: AA / Cem Ali Kuş - Güncel

Hisarcık Kocaeli Darıca Güncel Haberler

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