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Darende'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Etkinliği

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Malatya'nın Darende ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi. Şeyh Hamid-i Veli Külliyesi'nde mevlit okutuldu ve şehit kabirleri ziyaret edildi.

Malatya'nın Darende ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Kaymakamlık ve Belediye Başkanlığı tarafından Şeyh Hamid-i Veli Külliyesi'nde mevlit okutuldu.

İlçe protokolünün ve vatandaşların katıldığı mevlit programında, şehitler için Hulusi Efendi Erkek Yatılı Kur'an Kursu öğrencileri tarafından Kur'an-ı Kerim okunarak dualar edildi.

İlçe protokolü, daha sonra şehit kabirleri ve Hasan Gazi Türbesi ile şehitliğini ziyaret etti.

Kaynak: AA / Ayhan İşcen - Güncel

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