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Cumhuriyetin 100. yılında sinema eserleri sergisi

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Cumhuriyetin birinci asrında üretilen sinema eserlerinden hazırlanan '100 Yılın 100 Sinema Eseri' kitabı, yapay zeka tarafından görselleştirilerek, Atatürk Kültür Merkezi'nde sanatseverlerle buluştu. Sergi, İstanbul Dijital Festivali kapsamında ziyarete açıldı.

Cumhuriyetin birinci asrında üretilen sinema eserlerinden hazırlanan "100 Yılın 100 Sinema Eseri" kitabı, yapay zeka tarafından görselleştirilerek, Atatürk Kültür Merkezi'nde sanatseverlerle buluştu.

Sergi, Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu, bu yıl 4. edisyonu düzenlenen İstanbul Dijital Festivali kapsamında ziyarete açıldı.

Sergide, kitapta yer alan filmlerin yapay zekayla yeniden oluşturulan ve LED ekranlarda gösterilen afişleri, Türk sinemasının bir panoramasını yansıtıyor.

"Yüz filmin konusu, oyuncuları ve yönetmen bilgileri yapay zekaya yüklendi"

Festivalin sinema küratörlerinden Samed Karagöz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kitabın AA tarafından Cumhuriyet'in 100. yılında gerçekleştirilen "100 Yılın 100 Eseri" projesi kapsamında yayınlandığını söyledi.

Karagöz, çalışmayı festivale özel bir sergi olarak da tasarladıklarını belirterek, "Cumhuriyetimizin 100 yıllık tarihi boyunca yer alan yüz filmin konusu, oyuncuları ve yönetmen bilgileri yapay zekaya yüklendi. Bunların hareketli birer afişlerinin hazırlanması istendi. Ortaya çıkan tablodan sanatçı, ufak dokunuşlar yaparak eseri oluşturdu." dedi.

İstanbul Dijital Sanat Festivali'ne bu yıl 41 farklı ülkeden 55 sanatçının katıldığına işaret eden Karagöz, "Uluslararası bir festivalden bahsediyoruz. Umduğumdan daha yoğun bir ilgi olduğunu söyleyebilirim. Bu tarz festivallerde yoğunluk çoğunlukla hafta sonu olur. Hafta içi olmasına rağmen yoğun bir ilgi var. Hafta sonu ilginin daha da artacağını düşünüyorum. Festivalimizde 7'den 70'e herkese hitap eden eserler, etkinlikler, paneller, söyleşiler var. Herkesi bekliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

"Yapay zekaya fotoğraf vermedik, eğer verseydik bambaşka bir şey çıkardı"

Karagöz, yapay zekayla çalışırken üzerinde durdukları konulardan bahsederek, şunları kaydetti:

"Eserlerde, mesela Yılmaz Erdoğan'ın 'Kelebeğin Rüyası' filmini görüyoruz. Kıvanç Tatlıtuğ oynuyor filmde. Yapay zekaya Tatlıtuğ'un görselini yüklemedik, sadece Tatlıtuğ'un nasıl biri olduğunu, özelliklerini metin olarak yükledik. Filmin konusunu da yükledik ve bunun üzerine yapay zeka çalıştı. Her filmde aynı yaklaşımı görebiliyoruz. Nuri Bilge Ceylan'ın Kış Uykusu filmi de var. Filmde Haluk Bilginer oynuyor. Haluk Bilginer'i de yapay zekaya fotoğraf olarak vermedik, eğer verseydik bambaşka bir şey çıkardı. Tam olarak bir yapay zeka üretimi olmazdı. O daha farklı bir manipülasyona girerdi. Yapay zekanın ortaya çıkartacağı eser, filmin kendisiyle çok benzer bir şey olacaktı. Bizim yaklaşımımız bunun olmamasıydı."

Kültür ve Turizm Bakanlığının desteklediği, Mezo Dijital tarafından halka açık ve ücretsiz olarak gerçekleştirilen festival, 5 Mayıs'ta sona erecek.

Festival hakkında detaylı bilgiye ve programlara "digitalartfestistanbul.org" adresinden ulaşılabilir.

Kaynak: AA / Güncel

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