Cumhurbaşkanlığı himayesinde hazırlanan 'Resimli Türkiye Florası' projesinin dördüncü cildi yayımlandı

Türkiye'nin bitki çeşitliliğini tek eserde toplamak amacıyla Cumhurbaşkanlığı himayesinde hazırlanan "Resimli Türkiye Florası" projesi kapsamında hazırlanan dördüncü cilt yayımlandı.

Cumhurbaşkanlığı himayesinde, Flora Araştırmaları Derneği ve Ali Nihat Gökyiğit (ANG) Vakfı işbirliğinde, 300'den fazla bilim insanının katkılarıyla hazırlanan, 80'e yakın "bilim ressamı" olarak adlandırılan çizerin çalıştığı, 30 ciltten oluşacak serinin dördüncü cildi basıldı.

Projede görev alan Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Evren Cabi, AA muhabirine, dördüncü cildin yayımlanmasının heyecanını yaşadıklarını söyledi.

Son cildin kendileri için oldukça anlamlı olduğunu belirten Cabi, "Dördüncü cilt Cumhuriyet'in 100. yılına ithaf edilmiş cilttir. Cilt, aynı zamanda bu yılın başlarında kaybettiğimiz büyük vatansever ve doğasever ANG Vakfı kurucusu Ali Nihat Gökyiğit'e de ithaf edilmiştir. Kendisinin ülkemiz biyolojik çeşitliliğine ve doğasına, bu konuda çalışan bilim insanlarına çok büyük destekleri olmuştur." dedi.

Cabi, dördüncü ciltte dünya üzerinde 2 bin 100 türe sahip hasırotugiller familyasından carex cinsini (ayakotu) incelediklerini, çalışmayı öğrencileri ile 3 yılda tamamladıklarını dile getirdi.

Cinsin en son 1985 yılında incelendiğini ve daha sonra bir çalışmanın yapılmadığını belirten Cabi, "Türkiye florasında carex cinsi ile ilgili o değerlendirmede 86 tür vardı. Biz burada 98 türün var olduğunu belirttik. Bunlar yeni tür değil mevcut tür ve biz bunları kabul ettik. Yeni taksonomik değerlendirmeleri tekrar güncelledik. Bilim gelişen bir şeydir. Bu gelişen bilgiler ışığında tekrar mevcut tür sayısını güncelledik." diye konuştu.

Carex cinsinin dünyanın her yerinde yayılışı olduğunu söyleyen Cabi, cinsin iklim ve su kriziyle mevcut sulak ekosistemlerin kaybına bağlı olarak önümüzdeki yıllarda yok olma tehlikesiyle karşı karşıya kalabileceğini ifade etti.