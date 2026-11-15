Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, ODTÜ KKTC kampüsünde stadyum ve gölet açılışı yaptı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Ortak hedefler doğrultusunda hareket ederek Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni kendi ayakları üzerinde duran, kendi insan kaynağıyla üreten ve bölgesine yön veren bir cazibe merkezi haline getirmeye kararlıyız." dedi.

Güzelyurt'ta ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampüsü Barış Stadyumu ve Göleti'nin açılışı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'ın yanı sıra KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, ODTÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Yozgatlıgil ve ana muhalefet Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Sıla Usar İncirli'nin katılımıyla gerçekleştirildi.

Yılmaz, açılışta yaptığı konuşmada, eğitimdeki yüksek kaliteyi modern sosyal donatılarla taçlandırarak, geleceğin teminatı olan gençlere nitelikli bir kampüs ortamı sunduklarını söyledi.

15 Kasım Cumhuriyet Bayramı coşkusunu, gençlere emanet ettikleri bu güzel eserlerle büyüttüklerini belirten Yılmaz, KKTC'nin 43'üncü yaşının kutlandığı bu günün aynı zamanda Filistin halkının da bağımsızlık iradesini dünyaya duyurduğu ortak bir tarih olduğunu hatırlattı.

"Gazze'de yaşadıklarımız büyük bir insanlık trajedisi"

Yılmaz, Türkiye'nin 1988'de Filistin Bağımsızlık Bildirgesi'nin ilan edildiği gün Filistin Devleti'ni tanıyarak bu iradeye ilk günden itibaren sahip çıktığını dile getirerek, şöyle devam etti:

"Gazze'de yaşadıklarımız büyük bir insanlık trajedisi. Ancak şunu görmekten de memnun olduğumuzu, umutlarımızı yeşerttiğini ifade edebilirim. Bu soykırıma, bu eziyete, bu büyük katliamlara tüm dünyanın, insanlığın tepki gösterdiğini görüyoruz. Özellikle dünyanın dört bir yanında farklı dinlerden, farklı milletlerden öğrencilerin kampüslerde Filistin halkına yönelik desteklerinin çok kıymetli olduğunun altını çizmek istiyorum. Bir insanlık ittifakı olarak Filistin'e verilen bu desteği çok kıymetli bulduğumuzu ifade etmek istiyorum. ODTÜ Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti kampüsünden bu insani tavrı gösteren dünyanın tüm kampüslerine, tüm öğrencilerine gönül dolusu selamlarımızı iletiyorum.

Ana vatan ve garantör Türkiye olarak tıpkı Filistin halkının onurlu mücadelesinde olduğu gibi Kıbrıs Türkü'nün egemen eşitliği temelindeki davasını da sonuna kadar destekliyoruz. Bu toprakların refahını artıracak, kardeşlik hukukumuzu pekiştirecek her çalışmanın da daima yanında olmaya devam edeceğiz. Bu anlayışın somut bir yansıması olarak bugün hizmete aldığımız 300 bin metrekarelik rekreasyon ve dinlence vadisi kampüsümüzün sosyal altyapısına değer katacak kalıcı bir eser olmuştur. Adını adaya huzur ve güven getiren Kıbrıs Barış Harekatı'ndan alan stadyum, 2500 kişi kapasiteli doğal yeşil tribünü ve futbol sahasıyla gençlerimizin sportif faaliyetlerine güçlü bir zemin hazırlıyor. Arazinin dokusuyla bütünleşen bu proje su ve iklim dostu politikalarıyla da öne çıkıyor."

1,5 kilometreye yakın yürüyüş yolları, kafe alanı, Karayollarının destekleriyle tamamlanan ulaşım hatları ve yerel iklime uyumlu peyzajıyla bu vadinin, öğrencilerin, akademisyenlerin ve çalışanların huzurlu vakit geçireceği örnek bir yaşam alanına dönüştüğünü bildiren Yılmaz, "Kıbrıs Türkü gençlerin kendi ülkelerinde eğitim alabilmesi, KKTC'nin geleceğini kendi insan kaynağıyla kurması bakımından büyük önem taşıyor." diye konuştu.

Yılmaz, KKTC İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşması kapsamında Barış Stadyumu ve Göleti'nin hayata geçirilmesine katkı sağlarken, ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampüsü'nün gelişimini ve KKTC'deki diğer üniversitelerin ihtiyaçlarını da desteklediklerini ifade ederek, 2026 Anlaşması kapsamında eğitim ve yükseköğretim sektörlerine toplam yaklaşık 1 milyar lira kaynak tahsis ettiklerini, ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampüsü için ayrılan yaklaşık 70 milyon liralık ödeneğin, kampüsün bakım ve gelişim çalışmalarına katkı sağladığını aktardı.

"KKTC Hükümeti ile yakın işbirliği içinde, çok önemli projeleri hayata geçirdik"

Yemekhane binasının yenilenmesi, Barış Parkı çalışmaları ve öğrenci yurtlarının mutfak, banyo ve tuvaletlerinin iyileştirilmesi için 35 milyon lira destek sağlandığı bilgisini veren Yılmaz, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi (ASBÜ), İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ), Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) ve Lefke Avrupa Üniversitesinin (LAÜ) gider ve yatırım ihtiyaçlarına yönelik destekleri de sürdüklerini kaydetti.

Yılmaz, üniversitelerin bilimsel araştırmalarını desteklemek için 15 milyon lira kaynak ayırdıklarını, TÜBİTAK ve Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) işbirliği çerçevesinde halihazırda üç projeye finansman sağladıklarını bildirdi.

Gençlerin eğitim gördüğü üniversitelerin fiziki imkanlarını ve akademik çalışmalarını destekleyen bu işbirliğini kararlılıkla sürdüreceklerini vurgulayan Yılmaz, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Son beş yılda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümetiyle yakın işbirliği içinde Kıbrıs Türkü kardeşlerimizin hayatına dokunan, yaşam kalitesini yükselten çok önemli projeleri hayata geçirdik. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın güzel bir sözü var, 'Hayaldi, gerçek oldu.' diyor. Bugün de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde gördüğümüz birçok eser önce bir hayal olarak, bir düşünce olarak başladı ve şimdi ete kemiğe bürünmüş durumda. Ancak her bir kalkınma hedefimizin somut sonuçları olarak gerçeğe dönüşmüş durumda. Eğitimden sağlığa, ulaşımdan spora çok çeşitli alanlarda somut projeleri hayata geçiriyoruz. Elbette bunlarla da yetinmiyoruz. Devam eden yatırımlarımızın yanı sıra doğal gaz gibi stratejik bir projeye de başlamış durumdayız. İlk etüt çalışmalarını yapıyoruz. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne Türkiye'den deniz altından doğal gaz bağlantısını sağlayacağız ve buradaki enerji meselesini kalıcı bir şekilde çözüme kavuşturacağız. Nasıl ki geçmişte denizin altından suyu taşıyarak buradaki içme suyu ve sulama suyu ihtiyacını karşıladıysak enerji ihtiyacını da böylece kalıcı bir şekilde çözmüş olacağız. Bu stratejik projemizi de hayata geçiriyoruz.

Diğer bir önemli stratejik projemiz bu sene başlayacak olan bütün Ada'nın Telekom vasıtasıyla fiber altyapısını yeniliyoruz, fiber altyapısını kuruyoruz. Bu da çok önemli bir proje. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti makamlarıyla birlikte gerçekleştiriyoruz. Bunu yaptığımızda, ki kısa bir süre içinde inşallah tamamlanacak, bu yatırımlar bir yıllık bir perspektifte, üniversitelerimiz başta olmak üzere işletmeler, hane halkları, herkes daha nitelikli bir telekom altyapısına kavuşmuş olacak, dijital altyapıya kavuşmuş olacak. Daha uygun fiyatlarla daha kaliteli bir hizmete Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetimiz ve burada yaşayan herkes kavuşmuş olacak."

Bu kazanımların korunması, yeni projelerin hayata geçirilmesi ve kalkınma hamlesinin kesintisiz sürmesinde siyasi istikrar ve güven ortamının büyük önem taşıdığını vurgulayan Yılmaz, "Biz Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde elde edilen kazanımların daha ileriye taşınmasını ve Kıbrıs Türk halkının refahını artıracak çalışmaların kararlılıkla devam etmesini son derece kıymetli buluyoruz. Birlikte Cumhuriyet Bayramı'nı kutladığımız bu anlamlı günde iki devlet olarak sergilediğimiz bu kararlı duruş, aramızdaki sarsılmaz kader birliğinin güçlü bir yansımasıdır. Bu işbirliği fiziki altyapıları güçlendirirken Kıbrıs Türkü kardeşlerimizin refahını, eğitimdeki öncü rolünü ve adanın Doğu Akdeniz'deki stratejik konumunu da kalıcı kılmaktadır. Ortak hedefler doğrultusunda hareket ederek Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni kendi ayakları üzerinde duran, kendi insan kaynağıyla üreten ve bölgesine yön veren bir cazibe merkezi haline getirmeye kararlıyız." değerlendirmesini yaptı.

Yılmaz, hizmete alınan eserlerin, öğrencilere ve tüm Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne hayırlı olmasını diledi, eserlerin hayata geçirilmesine katkı sunan herkese teşekkür etti.

Konuşmaların ardından Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'a ODTÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Yozgatlıgil tarafından ODTÜ forması takdim edildi.

Protokol üyelerinin katılımıyla kurdele kesilerek tesisin açılışının yapılması sonrasında Yılmaz ve Yozgatlıgil, ilk düdükle birlikte orta sahada paslaşarak sembolik başlangıç vuruşunu gerçekleştirdi.

Kaynak: AA