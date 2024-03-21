Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Bursa'da tarihi projeleri inceledi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Ak Parti'nin son 20 yılda eser ve hizmet siyaseti yaparken diğer yandan geçmiş değerlerle geleceği buluşturduğunu belirterek, "Bir taraftan modernleşen bir toplum, gelişen bir toplum ama tarihi değerlerine de kimliğine de sıkı sıkıya sahip çıkan, onlarla gelecek vizyonunu çatıştırmayan bir anlayış." dedi.

Yılmaz, Bursa programı kapsamında Vali Mahmut Demirtaş'ı ziyaret etti. Heykel semtindeki tarihi Valilik binası girişinde tören mangasını selamlayan, Şeref Defteri'ni imzalayan Yılmaz, Vali Demirtaş 'la basına kapalı görüştü.

Bursa Büyükşehir Belediyesinin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının destekleriyle hayata geçirdiği "Tarihi Çarşı ve Hanlar Bölgesi Çarşıbaşı Kentsel Dönüşüm Projesi"nin sürdüğü alana gelen Yılmaz, tarihi alanı kuşatan 38 binanın yıkılmasıyla kentin 7 asırlık geçmişe sahip bölgesini gün yüzüne çıkaran projeyi yerinde inceleyerek, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'tan çalışmalara ilişkin bilgi aldı.

Yılmaz, ziyaret sırasında gazetecilere yaptığı açıklamada, Bursa'nın özel bir projesini inceleme fırsatı bulduğunu dile getirerek, bu bölgenin ihyasının Aktaş'ın geçen seçimlerde vadettiği projelerden olduğunu anımsattı.

Alinur Aktaş'ın başka başkanlar gibi seçimden sonra vadettiklerini unutmadığını ifade eden Yılmaz, "Gece gündüz takip etti, bu çok güzel eser ortaya çıktı. Kendisini tebrik ediyorum. 1 milyar lirayı aşkın bir kaynak bu projeye harcandı. Merkezi idare ve yerel yönetim işbirliğinin de çok güzel bir örneği oldu bu proje. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımıza da bu vesileyle teşekkür ediyorum. Tabii ki bu tarihi dokuyu ortaya çıkaran projeye verdiği destek için Cumhurbaşkanı'mıza da şükranlarımızı sunuyoruz." diye konuştu.

Yılmaz, bölgenin eski halini gösteren fotoğraflardan, adeta mezbelelik durumda olduğunu gördüğünü aktardı.

Aktaş'ın, uygunsuz yapıları yıkarak tarihi dokuyu ortaya çıkardığını vurgulayan Yılmaz, şöyle devam etti:

"Kalkınma Bakanlığı yaptım, uzun yıllar. Her yerde yapmakla övünüyoruz ama bazı yerlerde de yıkmakla övünüyoruz. Özellikle tarihi dokunun olduğu kent meydanlarında yeni yapıları yıktığınız zaman o tarihi güzellikler kendiliğinden ortaya çıkıyor, şehre ayrı bir kimlik, ayrı bir güzellik katıyor. Şehrin yaşam kalitesine, insanların yaşam kalitesine de büyük bir katkıda bulunuyor. Bir taraftan da böyle projeler şehrin ekonomisine katkıda bulunuyor, özellikle turizm kanalıyla. Bu bölgelerimize çok daha fazla yerli, yabancı turisti cezbederek ekonomik hayata, esnafa da katkıda bulunan projeler. Muazzam bir proje, gerçekten çok etkilendim. Böyle projelerin tüm Türkiye'de yaygınlaşması lazım. Şehir merkezlerinin özellikle tarihi kent merkezlerinin dokusunun ortaya çıkarılması lazım. Gelecek nesillere tarihi mirasımızı aktarmada da ben bu yapıların çok önemli olduğunu düşünüyorum."

"Alinur Aktaş başkanımız bu tür projelere devam edecek"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, yenilenmiş haliyle bölgede gezen bir çocuğun, tarihini daha iyi tanıyacağını belirtti.

Kitaplardan okumaktan ziyade gezerek görmek ve tarihle bağ kurmanın çok farklı olduğuna dikkati çeken Yılmaz, şunları kaydetti:

"Bu çalışma aynı zamanda geçmişle geleceği bütünleştiriyor. Bizim anlayışımız da bu zaten. AK Parti son 20 yılda bir taraftan eser ve hizmet siyaseti yaptı, bir taraftan da geçmiş değerlerle geleceği buluşturdu. Bir taraftan modernleşen bir toplum, gelişen bir toplum ama tarihi değerlerine de kimliğine de sıkı sıkıya sahip çıkan, onlarla gelecek vizyonunu çatıştırmayan bir anlayış. Bunun işte bir yansımasını da aslında burada görüyoruz. Biz güçlü bir tarih şuuruyla, tarih bilinciyle geleceğe yürümeye ve Türkiye Yüzyılı'nı inşa etmeye devam edeceğiz."

Yılmaz, son 20 yılda AK Parti'nin devletle milleti buluşturduğuna, kaynaştırdığına işaret ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Merkezi hükümetimiz yerel yönetimlerden gelen bir anlayışla, yerel kalkınmayı, yerel demokrasiyi çok önemseyen bir anlayışla yerel yönetimlere destek oluyor. İşte bu proje de yine bunun en güzel örneği. İnanıyorum ki Alinur Aktaş başkanımız bu tür projelere devam ederek Bursa'mızın bu tarihi dokusunu güzelliklerini, önümüzdeki dönemde daha da açığa çıkaracak. Tabii ki Bursa halkının desteğiyle, duasıyla takdir milletimizin elbette. Milletimiz ne yaparsa başımızın üstünde ama biz inanıyoruz ki bu seçimde de laf edenler, algı oluşturanlar değil, gerçek belediyecilik yapanlar, halka hizmet edenler, şehre hizmet edenler kazanacak."

Alinur Aktaş'ın her zaman yanında olduklarını dile getiren Yılmaz, "Yerel yönetim ve merkezi idare olarak el birliği, güç birliği, akıl birliği içinde geleceğe yürüyeceğiz." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'a ziyaretlerinde Bursa Valisi Mahmut Demirtaş, AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı ve AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ile AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan eşlik etti.