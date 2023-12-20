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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Azerbaycan'da görüşmeler yaptı

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Azerbaycan Başbakanı Ali Asadov ve Milli Meclis Başkanı Sahibe Gafarova ile görüştü.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Azerbaycan Başbakanı Ali Asadov ve Milli Meclis Başkanı Sahibe Gafarova ile görüştü.

Azerbaycan ziyareti kapsamında, Başbakanlık binasında Azerbaycan Başbakanı Asadov ile görüşen Yılmaz, daha sonra Azerbaycan Milli Meclisi'nde Milli Meclis Başkanı Gafarova ile bir araya geldi.

"Terörün bu çirkin yüzünü insanların tanıması bakımından önemli bir çalışma"

Resmi temaslarının ardından Türkiye'nin Bakü Büyükelçiliğine geçen Yılmaz, "Aybüke: Öğretmen Oldum Ben" filminin galası için Bakü'de bulanan, şehit öğretmen Şenay Aybüke Yalçın'ın babası Sadık Yalçın ile süre sohbet etti.

Terörün Türkiye'ye çok ciddi maliyeti olduğunu vurgulayan Yılmaz, "Maalesef birçok insanımızın ocağına ateş düştü ama çok şükür bugün geldiğimiz noktada terörle ilgili büyük bir başarı elde etmiş durumdayız." dedi.

Şehit Yalçın'ın masum bir öğretmen olduğunu, masum bir insanın öldürülmesinin bütün insanlığın öldürülmesi anlamına geldiğini dile getiren Yılmaz, şunları kaydetti:

"Bir tane canı kurtarmak bütün insanlığı kurtarmak gibi. İnsanlığı katlettiler bir anlamda, sadece bir insanı değil bütün insanlığı katlediyor terör. Allah sizlere sabırlar versin. Bir daha böyle acılar yaşatmasın. Aybüke öğretmenlerimiz ders versinler öğrencilerine, böyle acılarla karşılaşmasınlar. Bu sinema filmi de bu işin gençlere, yeni nesillere özellikle anlatılması bakımından önemli. Terörün bu çirkin yüzünü insanların tanıması bakımından önemli bir çalışma. Emeği geçen herkese de teşekkür ediyoruz. Size de tekrar sabırlar diliyoruz."

Kaynak: AA / Güncel

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