Erdoğan: Gazze'deki kardeşlerimize Allah yardımcısı olsun

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Şu mübarek günlerde Gazze'de ve dünyanın başka yerlerinde zulüm altında iftarını ve sahurunu yapmaya çalışan kardeşlerimizin Allah yardımcısı olsun. Netanyahu denilen malum kişiyi, Kahhar ismi şerifiyle Rabb'imize havale ediyoruz. Rabb'imiz kahru perişan eylesin." dedi.

Erdoğan, partisinin Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen mitinginde vatandaşlara hitap etti.

Ramazan Bayramı gelmeden 31 Mart'ı "milli irade bayramı" olarak görmek istediklerini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle konuştu:

"Artık yavaş yavaş ortasına doğru yaklaştığımız ramazan-ı şerifinizi tebrik ediyorum. Şu mübarek günlerde Gazze'de ve dünyanın başka yerlerinde zulüm altında iftarını ve sahurunu yapmaya çalışan kardeşlerimizin Allah yardımcısı olsun. Netanyahu denilen malum kişiyi, Kahhar ismi şerifiyle Rabb'imize havale ediyoruz. Rabb'imiz kahru perişan eylesin. Bize düşen hem bu kardeşlerimize var gücümüzle yardımcı olmak hem de sahip olduğumuz güvenliğin, huzurun, nimetlerin kıymetini bilmektir."

"2 bin 300 konutun yapımına devam ediyoruz"

Kayseri'ye 21 yılda 171 milyar lirayı aşkın kamu yatırımı yaptıklarını ifade eden Erdoğan, eğitimde 5 bin 343 yeni derslik kazandırdıklarını, 2'si devlet olmak üzere 3 yeni üniversite kurduklarını söyledi.

Erdoğan, şöyle devam etti:

"Gençlik ve sporda 10 bin 992 kişi kapasiteli yükseköğrenim yurt binaları açtık. Stadyumla birlikte 49 spor tesisi inşa ettik. Kayserili ihtiyaç sahiplerine 7 milyar lira tutarında kaynak aktardık. Şehrimize 2 bin 407 yataklı 21 hastane dahil 60 sağlık tesisi açtık. Hizmete açtığımız 1607 yataklı Kayseri Şehir Hastanemiz sadece ilimiz için değil bölgemiz için de önemli bir şifa kaynağı oldu. TOKİ vasıtasıyla 19 bin 845 konutu tamamlayıp hak sahiplerine teslim ettik. 2 bin 300 konutun yapımına devam ediyoruz. Riskli yapı olan 20 bin 912 bağımsız bölümün dönüşümünü gerçekleştirdik. Kayseri'deki 4 millet bahçesi projemizden 2'sini bitirdik. Birinin yapımına, birinin proje çalışmasına devam ediyoruz."

"Diğerleri zaten meydanda yok"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kayseri'ye ulaştırmada yapılan yatırımları anlatarak, "Kayseri-Felahiye yolunu, Kayseri-Niğde yolunu, Nevşehir-Ürgüp-Kayseri yolunu ise 2026'da bitireceğiz. Kapadokya turizmine katkı sağlayacak, Ürgüp-Soğanlı-Yeşilhisar yolunu, yatırım programına aldık. Proje çalışmaları devam ediyor. Demir yollarında, Kayseri il sınırlarındaki mevcut konvansiyonel hattı tamamen yeniledik." dedi.

Kayseri'ye yapılan içme ve sulama suyu yatırımlarını da anlatan Erdoğan, son 21 yılda inşa ettikleri tesislerle Kayseri'de 570 bin dekar zirai araziyi sulamaya açtıklarını ve çiftçilere yıllık 3 milyar lira zirai gelir artışı sağladıklarını dile getirdi.

Yapımı devam eden 10 sulama tesisiyle 144 bin dekar zirai araziyi daha sulamaya açacaklarını bildiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Develi Ovası, Bünyan, Sarıoğlan, Bünyan-Elbaşı, Karadayı sulama projelerinin yapımına devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Kayseri'de nüfusun yaklaşık yüzde 90'ını doğal gaz imkanına kavuşturduklarını belirten Erdoğan, bu yıl Pınarbaşı ve Sarız'a da doğal gaz arzı sağlamayı planladıklarını söyledi.

Mitingde şehre yapılan yatırımlara ve projelere dair bir video da gösterildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, mitingin sonunda Kilis'e gideceğini belirtti, "Durmak yok. Diğerleri zaten meydanda yok." dedi.

Erdoğan, vatandaşlardan İstanbul'da yaşayan Kayserilileri arayarak, Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum'a destek istemelerini söyledi.

Notlar

Mitingin sonunda Erdoğan, Cumhur İttifakı'nın Kayseri Büyükşehir Belediye Başkan adayı Memduh Büyükkılıç ile ilçe belediye başkan adaylarını sahneye çağırıp, vatandaşları selamladı.

Mitinge, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, bazı AK Parti Genel Başkan Yardımcıları, AK Parti ve MHP milletvekilleri ve partililer katıldı.

Miting alanının yanından bulunan Kayseri Kalesi'ne Türk bayrağı ile Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın portreleri asıldı.

Erdoğan, miting sırasında, meydanda açılan "Vatan sana, sen bize emanetsin Reis", "Bay Kemal'den bile beter Özgür Özel", "Özeniyorlar ama çözemiyorlar" pankartlarını okudu.

(Bitti)