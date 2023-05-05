Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan partisinin Van mitinginde konuştu: (3)

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gabar'da bulunan petrolün vatandaşlara en uygun şartlarda verileceğini bildirdi.

Erdoğan, partisinin Van Beşyol Meydanı'nda düzenlediği mitingdeki konuşmasında, miting alanında 50 bin kişinin bulunduğunu söyledi.

İktidarları dönemindeki başarılarının "birilerinin kabusu olduğu"nu ifade eden Erdoğan, "Okul yaparız, üniversite açarız, 'Eğitimi ayağa düşürdünüz.' derler. Hastane yaparız. Kaliteli sağlık hizmeti veririz. Kovid salgını gibi bir krizin üstesinden geliriz. 'Milleti hasta ettiniz.' derler. Yol yaparız, köprü, tünel, havalimanı, hızlı tren hattı yaparız. 'Millet bunları mı yiyecek?' derler. ya köprü yenir mi, havalimanı yenir mi? Ama biz onları bay bay Kemal'e bırakıyoruz. Afiyet olsun. Karadeniz'de gaz, Gabar'da petrol buluruz. 'Milleti kandırıyorsunuz.' derler." diye konuştu.

Doğal gazın vatandaşa bir ay, bir yıl boyunca da 25 metreküpünün ücretsiz verileceğini hatırlatan Erdoğan, şöyle devam etti:

"Gabar'daki petrolü de inşallah vatandaşımıza en uygun şartlarda vereceğiz. Ülkemizin ilk yerli ve milli otomobilini yaparız. Gözlerinin önündeki ürüne 'Hani nerede?' derler. Bay bay Kemal, Gemlik'te fabrika. Hadi git. Niye gitmiyorsun? Meral Hanım sen niye gitmiyorsun? Gidemezler. Gittikleri anda maskeleri düşecek. Çünkü bunların bu ülkede dikili bir taşı yok. Uçak yaparız, helikopter yaparız yüksek teknoloji ürünü nice projeyi gerçekleştiririz 'Ne gerek vardı?' derler. Konut yaparız, baraj yaparız sulama tesisi yaparız, her birine takmadık kulp bırakmazlar. İstihdamda, üretimde, ihracatta rekorlar kırarız, sevinecekleri yerde karalamaya çalışırlar. Sosyal yardımlarla devletimizi kimsesizlerin kimsesi haline getiririz, yardım alan insanları 'makarnacı, kömürcü' diye aşağılarlar. Dış politikada onurlu bir duruşla ülkemize güç, milletimize gurur kazandırırız, gidip bizi yabancılara şikayet ederler. Şayet 14 Mayıs'ta Türkiye Yüzyılı hayalimize sahip çıkmazsak daha onlarca, yüzlerce örneğini verebileceğimiz işte bu zihniyet, ülke tepesine bir kara bulut gibi çökecek."

Türkiye'nin kendi iktidarlarından önceki 70 yıl boyunca bunların hepsini CHP ile yaşadığını, geçmişleri bu olduğu halde bugün başka şeyler söylediklerini belirten Erdoğan, "Her seçim dönemi olduğu gibi 14 Mayıs öncesi de değer istismarcıları, vaat bohçacıları, kifayetsiz muhterisler ortalığın tozunu dumana katıyor. Aman Allah'ım atıyorlar, tutuyorlar, kırıyorlar, kapatıyorlar. Tehdit ediyorlar. Dillerinin ucuna ne gelirse söylüyorlar. Mazilerindeki utanç tabloları gerçek ama seçim dönemlerinde verdikleri vaatlerin hepsi yalan." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, miting alanında gösterilen "Denizlerde TCG, yeryüzünde Togg, gökyüzünde KAAN, sandıkta Erdoğan", "Gurur tablomuz Kızılelma, Togg, TCG Anadolu, Hürjet, Karadeniz doğal gazımız, Şehit Aybüke Yalçın-1 petrol sahamız" yazılı pankartları okudu.

"Hepsinin de ortak özelliği başarısızlıktır, batırmaktır"

Muhalefetin son mahalli seçimlerde ekmekten süte, sudan ulaşıma, internetten traktöre her şeyi bedava yapacakları üzerine namus sözü verdiklerini anımsatan Erdoğan, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na da İstanbul'dan daha çok başka şehirlere gittiği eleştirisinde bulundu.

Yeni projeler başlatamayan muhalefet belediyelerinin teslim aldıkları yarım kalan işleri bile sürdüremediklerini kaydeden Erdoğan, her şey gibi bu ülkeye, bu millete, bu şehirlere hizmet etmenin bir nasip meselesi olduğunu, "nasipsiz ve tembel" olan muhalefetin beş keçiyi kaybedecek kadar "beceriksiz" olduğunu söyledi.

"Hepsinin de ortak özelliği başarısızlıktır, batırmaktır." diyen Erdoğan, şöyle devam etti:

"Allah göstermesin ülkenin başına gelseler yarın öbür gün işçi, memur, emekli, ay sonunda maaşını alıp almayacağını bilemeyecek. Geçmişte CHP, memurlar maaş alamadılar. Sanayici, tüccar, esnaf önünü göremeyecek, elindekinden olacak. Yeni bir şeyi yapamayacakları gibi bizim kendilerine bıraktıklarımıza da sahip çıkamayacaklar. Zaten bunlara verilen görev de bu. Karadeniz gazının vanasını kapatmak. Gabar petrolünün üzerine beton dökmek. Togg'u rafa kaldırmak. Yahu çıkmış utanmadan sıkılmadan ne diyor biliyor musun? Hani bizim S400 vardı ya Amerika'nın 'Kaldırın bunu.' dediği. Şimdi bu ne diyor? 'S400'leri biz depoya alacağız.' Kim diyor bunu? Bay bay Kemal. ya bay bay Kemal, en güçlü savunma silahının depolara kaldırılmasına asla bu millet müsaade etmeyecektir. Köprüleri, tünelleri, hızlı tren hatlarını, otoyolları işlemez hale getireceklermiş. Teknoloji projelerimizin kapısına kilit vuracaklarmış. İHA'yı, SİHA'yı, Akıncı'yı, Kızılelma'yı, onların da önünü keseceklermiş. Ülkemizi yeniden üç, beş dolar için birilerine el açar duruma getirecekler. Evet, bunların yapacağı sadece budur."

"Proje diye millete yutturmaya kalkıyorlar"

Arada bir somut proje söylediklerini, altını kazınca hepsinin çalıntı çıktığını bildiren Erdoğan, şunları kaydetti:

"Bizim yıllar boyunca hazırlığını yaptığımız, son aşamasına getirdiğimiz işleri bir yerlerden duyup, 'proje' diye millete yutturmaya kalkıyorlar. Mesela en son çıkıp Adana'da Petrokimya Özel Ekonomi Bölgesi kuracağından söz ediyor. ya biz orayı yıllar öncesinden enerji ihtisas bölgesi ilan ettik, bay bay Kemal. Kurduğumuz boru hatlarıyla Ceyhan'ı dünyanın önde gelen enerji hatlarından biri haline getirdik. Yumurtalık'ta 12 milyar dolarlık bir petrokimya yatırımıyla ilgili süreç tamamlanmak üzere. Ayrıca her biri milyar dolarla ifade edilen başka yatırımlar da var. Biz, bunlar gibi ülkemizin değerlerini, yabancılara peşkeş çekmenin değil, kendi insanımıza kazanca dönüştürmenin sözünü veriyoruz. Biz, Atatürk Havalimanı'nı TEKNOFEST'le, Millet Bahçesi'yle, teknoloji geliştirme merkezleriyle, ülkemizin gururu haline getiriyoruz. Onlar burayı karanlık ilişkili şirketlere peşkeş çekeceklermiş. Bunlarda yalan bitmez. 'Takdirden öte murat olmaz.' derler. Herkes gönlündekini ister. Sonunda takdir neyse o olur. Biz, Rabbimizin takdirine, milletimizin ferasetine ve desteğine güveniyoruz."

Yeni dönemde mevcut kazanımların üzerine oturup kalmayacaklarını dile getiren Erdoğan, Türkiye Yüzyılı için hazırladıkları seçim beyannamesinde yüzlerce, binlerce yeni proje bulunduğunu aktararak, bu projelerden bazılarının anlatıldığı videoyu izletti.

"Ülkeyi yokluk ve zulüm günlerine döndürmek isteyenlere meydan vermeyeceğiz"

Ülkeyi, eserle ve hizmetle geleceğe hazırlamanın peşinde olduklarını belirten Erdoğan, ülkeyi yeniden eski yokluk ve zulüm günlerine döndürmek isteyenlere meydan vermeyeceklerini söyledi.

Teröründen LGBT'sine kadar nice sinsi niyetlerle gençlerin geleceğine göz dikenlere fırsat vermeyeceklerini vurgulayan Erdoğan, şunları kaydetti:

"Benim Vanlı Kürt kardeşlerimden LGBT'ci olur mu? Soruyorum olur mu? Çünkü benim Vanlı Kürt kardeşim ailenin kutsiyetine ne yapar, inanır. Bizde aile kutsaldır, ailenin kutsiyetine el dokundurtmayız. Kandil'dekiler, Diyarbakır annelerinin yavrularını kaçırabilirler ama benim Kürt kardeşlerim buna müsaade etmez. Türkiye Yüzyılı'nın ışığını söndürmek isteyenlere eyvallah etmeyeceğiz. Van'dan aldığımız şu güç ve destekle Allah'ın izniyle 14 Mayıs'ı yeni bir demokrasi şölenine, yeni bir kalkınma atılımına döndürmekte kararlı mıyız? Bir sonraki buluşmamızı, inşallah seçim zaferimizin sevincini paylaşmak için yapacağız. Ama bunun için çok çalışmamız lazım.

Biliyorsunuz benim her zaman bir sözüm var. Kale içeriden fethedilir. Ne demek bu? Yani kaleyi kadınlar fetheder kadınlar. Buna hazır mıyız, ana kademe buna hazır mıyız? Gençler buna hazır mıyız? Bu meydanda bulunan ve bizleri çeşitli mecralardan dinleyen, takip eden tüm kardeşlerime sesleniyorum. Her birinizden seçim gününe kadar hala tereddütte olan veya sandıkta başka tercihlere meyleden bir akrabanıza, komşunuza, dostunuza ulaşmanızı istiyorum. Türkiye'nin geleceği için bu seçimin ne kadar önemli olduğunu onlara anlatmanızı ve mutlaka gönlünü kazanarak sandıkta desteğini almanızı bekliyorum. Bunu başardığımızda emin olun o sandıklar gerçekten patlayacak. Rabbim yar ve yardımcımız olsun."

Notlar

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Van'da, vatandaşların yoğun sevgi gösterileriyle karşılandı.

Vanlılar, Erdoğan'a havalimanından kent merkezine gelinceye kadar ellerinde Türk bayrakları ve tezahüratlarla sevgi gösterisinde bulundu. Erdoğan ise kendisini bekleyen vatandaşları otobüsten selamladı.

Türk bayraklarıyla süslenen Beşyol Meydanı'nı dolduran vatandaşlar da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tezahüratlarla karşıladı. Erdoğan, konuşması öncesi eşi Emine Erdoğan ile kürsüden vatandaşları selamladı.

Erdoğan'ın konuşmasının ardından AK Parti Van milletvekili adayları, sahneye tek tek çağrılarak vatandaşlara tanıtıldı.

HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve AK Parti il yöneticilerinin de yer aldığı programda Erdoğan, milletvekili adaylarıyla vatandaşları selamladı.

Erdoğan, Van'dan ayrılırken, "Şimdi Erzurum'a yolcuyuz. Biz Van'ı çok seviyoruz. Durmak yok yola devam. Dokuz günümüz kaldı. Durmuyoruz değil mi? Gümbür gümbür sandıklara gidiyoruz değil mi?" ifadelerini kullandı.

(Bitti)