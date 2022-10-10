Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yükseköğretim Kurulu 2022-2023 Akademik Yılı Açılış Töreni'ne katıldı Güncel Haberler Yükseköğretim Kurulu 2022-2023 Akademik Yılı Açılış Töreni Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın törenin yapıldığı salona girişi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın salondakileri selamlaması Saygı duruşu ve İstiklal Marşı okunması Türk müziği dinletisi Tören ile ilgili hazırlanan... Yükseköğretim Kurulu 2022-2023 Akademik Yılı Açılış Töreni Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın törenin yapıldığı salona girişi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın salondakileri selamlaması Saygı duruşu ve İstiklal Marşı okunması Türk müziği dinletisi Tören ile ilgili hazırlanan videonun izlenmesi ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde Yükseköğretim Kurulu 2022-2023 Akademik Yılı Açılış Töreni'ne katıldı. Kaynak: AA / Güncel Recep Tayyip Erdoğan Güncel Haberler

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