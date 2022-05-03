Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye'nin sınır ötesi harekatlarını başlattığı 2016 yılından bugüne kadar oluşturduğu güvenli bölgelere yaklaşık 500 bin... - Haberler

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye'nin sınır ötesi harekatlarını başlattığı 2016 yılından bugüne kadar oluşturduğu güvenli bölgelere yaklaşık 500 bin...

AA - Çiğdem Münibe Alyanak - Güncel
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Türkiye'nin sınır ötesi harekatlarını başlattığı 2016 yılından bugüne kadar oluşturduğu güvenli bölgelere yaklaşık 500 bin...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye'nin sınır ötesi harekatlarını başlattığı 2016 yılından bugüne kadar oluşturduğu güvenli bölgelere yaklaşık 500 bin Suriyeli geri dönüş yapmıştır.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: " Türkiye'nin sınır ötesi harekatlarını başlattığı 2016 yılından bugüne kadar oluşturduğu güvenli bölgelere yaklaşık 500 bin Suriyeli geri dönüş yapmıştır."

AA / Çiğdem Münibe Alyanak - Güncel

Recep Tayyip Erdoğan, Suriyeli, Türkiye, Güncel, Haberler

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