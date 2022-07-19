Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Türkiye-İran-Rusya üçlü zirvesi) Astana sürecini yeniden bir değerlendirme, Astana sürecini ayağa kaldırma durumu olacaktır."
AA - Burcu Çalık Göçümlü - Güncel
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Türkiye-İran-Rusya üçlü zirvesi) Astana sürecini yeniden bir değerlendirme, Astana sürecini ayağa kaldırma durumu olacaktır.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Türkiye-İran- Rusya üçlü zirvesi) Astana sürecini yeniden bir değerlendirme, Astana sürecini ayağa kaldırma durumu olacaktır."
AA / Burcu Çalık Göçümlü - Güncel