Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Türkiye-İran-Rusya üçlü zirvesi) Astana sürecini yeniden bir değerlendirme, Astana sürecini ayağa kaldırma durumu olacaktır." - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Türkiye-İran-Rusya üçlü zirvesi) Astana sürecini yeniden bir değerlendirme, Astana sürecini ayağa kaldırma durumu olacaktır."

AA - Burcu Çalık Göçümlü - Güncel
 - Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(Türkiye-İran-Rusya üçlü zirvesi) Astana sürecini yeniden bir değerlendirme, Astana sürecini ayağa kaldırma durumu olacaktır.'

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Türkiye-İran-Rusya üçlü zirvesi) Astana sürecini yeniden bir değerlendirme, Astana sürecini ayağa kaldırma durumu olacaktır.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Türkiye-İran- Rusya üçlü zirvesi) Astana sürecini yeniden bir değerlendirme, Astana sürecini ayağa kaldırma durumu olacaktır."

AA / Burcu Çalık Göçümlü - Güncel

Recep Tayyip Erdoğan Türkiye Rusya İran Güncel Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title