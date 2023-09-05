Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Rusya'nın iki özel isteği var. Birisi Rusların tarım bankasının SWIFT sistemine bağlanması, ikincisi de taşımada kullanılan...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Rusya'nın iki özel isteği var. Birisi Rusların tarım bankasının SWIFT sistemine bağlanması, ikincisi de taşımada kullanılan gemilerin sigortalanması."