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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ruanda Devlet Başkanı Kagame ile bir araya geldi

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dünya Hükümetler Zirvesi kapsamında Dubai'de Ruanda Devlet Başkanı Paul Kagame ile bir araya geldi. Erdoğan, temasları kapsamında Kagame ile ikili görüşme gerçekleştirdi.

- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ruanda Devlet Başkanı Kagame ile bir araya geldi

DUBAİ - Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dubai'de Ruanda Devlet Başkanı Paul Kagame ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dünya Hükümetler Zirvesi kapsamında geldiği Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dubai şehrinde ikili görüşmelerini sürdürüyor. Erdoğan temasları kapsamında Ruanda Devlet Başkanı Paul Kagame ile görüştü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

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