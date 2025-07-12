Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kızılcahamam'da düzenlenen Toplu Açılış ve Anahtar Teslim Töreni'nde konuştu Açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bu aziz millete olan tutkumuzu, sevdamızı, bağlılığımızı bir bir hayata geçirdiğimiz eserlerimizle taçlandırıyoruz. Milli mücadelenin karargahı olan Ankara'mızı, hak ettiği ihtişama kavuşturmak için gece gündüz demeden çalışıyoruz." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kızılcahamam'da düzenlenen Toplu Açılış ve Anahtar Teslim Töreni'nde konuştu.

Açılışı yapılan 37 eserin güncel bedelinin 2 milyar 218 milyon lira olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, " Kızılcahamam'ı bambaşka bir çehreye kavuşturan, ilçemize çok önemli bir değer ve vizyon katan bu eserler ilçemize hayırlı uğurlu olsun." ifadesini kullandı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı başta olmak üzere yatırımlara emek veren İçişleri Bakanlığı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığına teşekkür eden Erdoğan, şöyle devam etti:

"Aynı şekilde Kızılcahamam Belediyemize, Belediye Başkanı Süleyman Acar kardeşime, TOKİ'mize, yüklenici firmalarımıza, işçisinden, mimar ve mühendisine, herkese şükranlarımı iletiyorum. Eserlerimizle, projelerimizle, yatırımlarımızla milletimize verdiğimiz sözleri tutmaya, şehirlerimizi, ilçelerimizi mamur kılmaya, güzelleştirmeye devam ediyoruz. Durmak yok, yola devam. Bu aziz millete olan tutkumuzu, sevdamızı, bağlılığımızı bir bir hayata geçirdiğimiz eserlerimizle taçlandırıyoruz. Milli mücadelenin karargahı olan Ankara'mızı, hak ettiği ihtişama kavuşturmak için gece gündüz demeden çalışıyoruz. Bir yandan Ankara'nın her yerinde 'kentsel dönüşüm' diyerek depreme dayanıklı, güvenli, modern yaşam alanları inşa ediyoruz.

Diğer yandan kamu binalarımızla, sokak sağlıklaştırma projelerimizle, cephe yenileme çalışmalarımızla Başkentimizi nakış nakış işliyoruz. Kızılay'ın tam kalbinde, tarihle bugünü buluşturan Saraçoğlu Mahallesi'ni çok titiz bir çalışmayla aslına uygun şekilde yeniden inşa ettik. Yine 45 bin seyirci kapasiteli stadyum projemizle Ankara'yı inşallah sporun da başkenti yapmayı hedefliyoruz. Millet bahçelerimizde, parklarımızla, yeşil alanlarımızla, Ankara'ya adeta nefes aldırıyoruz. Belediyelerimizin yeşil alan projelerine, altyapı yatırımlarına, İller Bankamızla tam destek veriyoruz. Su, kanalizasyon, yol gibi temel ihtiyaç kalemlerinde vatandaşımızın yanında duruyor, projelerimizi hızlıca hayata geçiriyoruz. Sıfır Atık Projelerimizle, bisiklet yollarımızla, yeşil yürüyüş yollarımızda, Ankara'mızı çevreci, modern, yaşanılabilir bir dünya şehri yapıyoruz."

"Kızılcahamam, kültür ve kongre turizminin de önemli merkezlerinden biri oluyor"

Ankara'yı, tüm ilçeleriyle, tüm mahalleleriyle hak ettiği hizmete kavuşturduklarını ve kavuşturmaya da devam edeceklerini kaydeden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Geniş orman örtüsü, yeşili, cennet gibi doğasıyla Kızılcahamam, Ankara'nın sayfiyesi, dinlenme yeridir. Şifalı suları, temiz havası, güzel coğrafyasıyla Kızılcahamam, doğa ve sağlık turizminin yanında artık kültür ve kongre turizminin de önemli merkezlerinden biri oluyor." diye konuştu.

Kızılcahamam'ın gelecekte kültür ve kongre turizminde, ulusal ve uluslararası boyutta büyük projelere ev sahipliği yapacağına inandığını belirten Erdoğan, şunları kaydetti:

"Şunu da özellikle ifade etmek istiyorum; suyu gibi sıcak, doğası gibi mert insanlarıyla Kızılcahamam, bu ülkenin bekası için mücadeleden çekinmeyen bir karaktere sahiptir. Kızılcahamamlılar, vatanperverdir, milli ve yerlidir. Bizim dostumuz, kardeşimizdir. İstanbul ve Ankara'dan sonra Kızılcahamam bizim 3'üncü evimiz olarak, parti çalışmalarımızın da ana mekanlarından birini oluşturuyor. Kızılcahamam'ı hiçbir zaman unutmadık, unutmuyoruz. Burayı asla ihmal etmiyor, tüm imkanlarımızla sizlerin hizmetinde olmaya gayret ediyoruz. Bildiğiniz gibi Kızılcahamam'ı Türkiye'nin ilk Sıfır Atık pilot ilçesi yaptık. Bu projeyle Kızılcahamam'ı ürettiği atığı dönüştüren bir ilçe haline getirdik. Doğal güzellikleriyle, kaplıcalarıyla, kültürüyle, parlayan bir yıldız olan Kızılcahamam, artık Sıfır Atık'ta öncü bir ilçe oldu.

Yangın sebebiyle kullanılamaz hale gelen Kasaplar Çarşısı'ndaki dükkanlarımızın yapımını, söz verdiğimiz üzere hızlıca tamamladık ve esnaflarımızın, yani sizlerin hizmetine sunduk. İlçemizdeki 55 binayı ve 151 iş yerini yürüttüğümüz sokak sağlıklaştırma çalışmalarıyla yeniledik. Yenice Mahallesi Rezerv Yapı Alanında başlattığımız Hamam Projesi'ni de hamdolsun bitirdik. Böylece ilçemize 16 iş yerinin yanında modern bir hamam kazandırdık. İşte bugün de her biri yoğun, titiz ve kapsamlı bir çalışmanın ürünü olan 37 eser ve yatırımı siz kardeşlerimin hizmetine veriyoruz. Kızılcahamam ilçemiz için, Ankara'mız ve ülkemiz için bir kez daha hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum. Bu eserlerde emeği geçen bakanlıklarımıza, kurumlarımıza, Kızılcahamam Belediyemize, yüklenici firmalarımıza ve katkı veren her bir kardeşime canı gönülden teşekkür ediyorum. Rabbim bizleri millete hizmet yolundan ayırmasın. Aramızdaki birliği, muhabbeti, dayanışmayı daim eylesin."

Notlar

Konuşmaların ardından Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar, günün anısına Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tablo hediye etti.

Daha sonra Kızılcahamam'da yapımı tamamlanan Millet Bahçesi, 15 Temmuz Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı, Hamam ve Sosyal Tesis Yapımı, Sokak Sağlıklaştırma Çalışması ve Belediye Yatırımları ile yapımı tamamlanan diğer projelerin toplu açılışı gerçekleştirildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, okunan duanın ardından beraberindeki Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, AK Parti Genel Başkanvekilleri Efkan Ala ve Mustafa Elitaş, MHP Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım, AK Parti Genel Başkan Yardımcıları, AK Parti milletvekilleri ile Ankara Valisi Vasip Şahin'in de yer aldığı protokolle kurdele keserek hizmete alınan eserlerin açılışını yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, toplu açılış töreni alanına gelişinde Kızılcahamamlılar tarafından karanfillerle karşılandı.