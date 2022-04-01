Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail Cumhurbaşkanı Herzog ile telefon görüşmesinde, özellikle enerji alanında tesis edilecek sinerjinin müşterek menfaat...
AA - Erdal Turanli - Güncel
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail Cumhurbaşkanı Herzog ile telefon görüşmesinde, özellikle enerji alanında tesis edilecek sinerjinin müşterek menfaat olduğunu dile getirdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail Cumhurbaşkanı Herzog ile telefon görüşmesinde, özellikle enerji alanında tesis edilecek sinerjinin müşterek menfaat olduğunu dile getirdi.
AA / Erdal Turanli - Güncel