Cumhurbaşkanı Erdoğan: İş bilmezlerin elinde şehirlerimiz perişan oldu

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Ak Parti ve Cumhur İttifakı dışında vizyoner program ve projelere önem veren başka siyasi yapı olmadığını söyleyerek, "Bırakınız yeni eser yapmayı, devam eden çalışmaların üstünü kapatan, verilen hizmetleri kesintiye uğratan, tüm oyun planlarını yalan ve algı üzerine kuran iş bilmezlerin elinde şehirlerimiz perişan oldu. Gerçi 'hiçbir şey yapmadılar' demek doğru değil. Mesela bol bol şov yaptılar. Mesela bol bol tatil yaptılar. Mesela iç ve dış karanlık odaklarla ittifaklar yaptılar" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ATO Congresium'da, AK Parti Ankara ilçe belediye başkan adayları tanıtım toplantısında konuştu. Erdoğan, 30 Ocak Salı günü genel merkezin inşası tamamlanan yeni ek binasındaki büyük salonunda seçim beyannamesini açıklayacaklarını söyledi. Büyükşehir adaylarının da kendi şehirleriyle ilgili projelerini açıklamaya hazırlandığını, İstanbul adayı Murat Kurum'un, bir süredir yürüttüğü kampanyasını yarın resmen başlatacağını belirten Erdoğan, "Son yıllarda İstanbul, gözü ve gönlü başka mecralarda olan bir yönetimin elinde resmen geriledi, tıkandı. Adeta bir fetret devrine girdi. İstanbul'u yeniden hak ettiği vizyona, eser ve hizmet belediyeciliğine kavuşturmak için artık gün sayıyoruz. Murat kardeşimizin bilgisi, birikimi, dinamizmi ve iş odaklı karakteriyle depreme hazırlık başta olmak üzere şehrin tüm altyapı sorunlarını çözecek en doğru isim olduğunu biz biliyoruz, inşallah İstanbul da görecek" diye konuştu.

Erdoğan, Ankara Büyükşehir Belediye başkan adayı Turgut Altınok ve diğer adayların da yakında aynı adımları atacağını belirterek "Keçiören'de yazdığı hizmet destanıyla tarihe geçen Turgut Altınok kardeşimizin büyükşehirdeki projeleri sayesinde Ankara'nın altın çağına gireceğine yürekten inanıyorum. AK Parti kurulduğu günden beri genel, yerel her seçimde milletimizin karşısına güçlü bir programla, iddialı projelerle, hayırlı hizmet hazırlıklarıyla çıkmış bir partidir. AK Parti'nin yerel yönetim seçimlerine girdiği her yerde gerek merkezi yönetim gerekse yerel yönetim el ele vermek suretiyle milletimize hizmette onların sağlayacağı başarıyı muhalefetin sağlaması mümkün değil" diye konuştu.

Erdoğan, AK Parti ve Cumhur İttifakı dışında vizyoner program ve projelere önem veren başka siyasi yapı olmadığını belirterek, "Çünkü onların ülkeye ve şehirlerimize eser kazandırmak, milletimize hizmet etmek gibi bir dertleri yok. Kendi çekişmelerinden, rant ve paylaşım kavgalarından, ülke ve millet düşmanlarıyla iş birliği çabalarından, herhalde programa, projeye vakit bulamıyorlar. Bırakınız yeni eser yapmayı, devam eden çalışmaların üstünü kapatan, verilen hizmetleri kesintiye uğratan, tüm oyun planlarını yalan ve algı üzerine kuran iş bilmezlerin elinde şehirlerimiz perişan oldu. Söz verdiği şeylerden bazılarını çeşitli sebeplerle yapamayanlardan değil, yıllarca yönetimde kaldığı halde hiç bir şey yapmayanlardan bahsediyorum. Gerçi 'hiçbir şey yapmadılar' demek doğru değil. Mesela bol bol şov yaptılar. Mesela bol bol tatil yaptılar. Mesela iç ve dış karanlık odaklarla ittifaklar yaptılar. Mesela belediye birimlerini, siyasi paylaşım mezesi yaptılar. Kısacası kendi şehirlerinin meselelerinin çözümü hariç her işi yaptılar. Daha buram buram kibir kokan edalarıyla sergiledikleri komiklikleri saymıyorum bile. Daha bölücü örgütün güdümündeki partiyi şehirlerinin yönetimine ortak etme hesaplarını saymıyorum bile. Daha cumhurbaşkanlığı yardımcılığı rüyasıyla aylarca şehirlerini sahipsiz bırakmalarını saymıyorum bile" ifadelerini kullandı.

Erdoğan, muhalefetteki belediyelerin başkanlarının eser kazandırma namına herhangi bir varlıklarını gören ve duyanın olmadığını belirterek şöyle konuştu:

"Buna karşılık şehirlerimizin ihmal edilmişliği, gerileyişi izaha muhtaç olmayacak kadar açıktır. Bunları söylerken amacımız ne polemik yapmaktır ne kimseye büftan etmektir. Biz sadece milletimizin hissiyatını, derdini, beklentisini özellikle dile getiriyoruz. Üstelik bu muhasebeyi sadece muhalefet adayları için de yapmıyoruz. Elimizi vicdanımıza koyarak baktığımızda gördüğümüz manzara şudur; bilhassa ülkemizin en büyük ilk 3 şehrinde temel atmama törenleriyle ve atılan temellerin üzerini kapatmakla vakit geçiren, yüzü kızarması gerektiği halde şehri için hiçbir büyük projesi olmamasıyla övünen, yıllardır hiçbir altyapı çalışması yapmayıp sadece tabela değiştiren, istismar ve korku siyasetiyle insanların iradesine ipotek koyan velhasıl esersiz ve hizmetsiz harcanan yıllardan söz ediyorum. Milletimiz bunun hesabını hiç şüphesiz 31 Mart'ta sandıktan soracaktır. Ancak bizim başka endişelerimiz de var. Seçim öncesi ne dedilerse iş başına gelince tam tersini yapan bu zübük siyasetçi tiplemelerinin gençlerimize kötü örnek teşkil etmemesini diliyoruz."

Erdoğan, AK Parti'nin kurulduğu günden beri eser ve hizmet siyasetiyle milletin gönlünde yer ettiğini ifade ederek, "Türkiye'nin siyasi, diplomatik, ekonomik, askeri atılımlarından rahatsız olanların Türkiye'nin önünü kesmek için sahneledikleri oyunların figüranlığına soyunanlar bu dilden anlamaz. Onlar sadece emperyalistlerin eline tutturdukları senaryoları tekrarlar. Üzerimize saldıkları terör örgütlerine payandalık yaparlar. Biz elbette bu hakikatleri milletimizle paylaşacağız. Ama asla onların bizim vaktimizi ve enerjimizi boşa harcamalarına izin vermeyeceğiz. İşte bunun için 'gerçek belediyecilik' diyoruz. İşte bunun için 'işimizi her zaman ve her yerde düzgün şekilde yapacağız' diyoruz. İşte bunun için milletimizin huzuruna programlarımızla, projelerimizle, icraatımızla çıkıyoruz. İşte bunun için gece gündüz çalışıyoruz, 'çalışacağız' diyoruz. Şayet biz işimizi düzgünce yapar, milletimizin gönlünü kazanırsak, şayet biz vaktimizi, enerjimizi, imkanlarımızı milletimizin emrine amade kılarsak, şayet biz boş lafla, yalanla, reklamla değil, gerçek hizmetlerle milletimizin huzuruna çıkarsak, şayet biz gösterişe, şatafata, kibre itibar etmeden işimizi mütevazı bir şekilde yürütürsek, yani biz doğru olursak emin olun eğri zaten belasını bulur. Varsın onlar siyaseti basit bir toplama çıkartma işlemine indirgesinler. Varsın onlar algı ve kelime oyunlarıyla milletin aklını çelebileceklerini zannetsinler. Varsın onlar siyaseti ikbal kapısı olarak görmeye devam etsinler. Biz işimize bakacağız. Vazifemizi en doğru, en samimi biçimde yapmaya odaklanacağız" dedi.

Erdoğan, bir yandan seçime hazırlanırken diğer yandan şartları zorlama pahasına ülkenin ihtiyaçlarını ve milletin beklentilerini karşılayacak politikaları da kararlılıkla hayata geçirdiklerini söyledi. Erdoğan, "Emeklerimizin refah seviyesini yükseltmek, sıkıntılarını hafifletmek için tüm imkanlarımızı seferber etmiş durumdayız. Geçen sene yaklaşık 16 milyon emeklimizin tamamına bir defaya mahsus 5'er bin liralık ödeme yaptık. Kabine toplantımızın ardından emeklilerimizden gelen haklı talepler doğrultusunda bakanlarımızı gerekli düzenlemelerin yapılması noktasında talimatlandırmıştım. Buna göre SSK ve Bağ-kur emeklilerimizin aylıklarının artış oranını memur emeklilerimizle aynı seviyeye yükseltme kararı aldık. SSK ve Bağ-kur emekli aylıklarındaki ek zamma ilişkin Meclis'in de onayını aldıktan sonra Ocak 2024 tarihi itibarı ile 6 aylık artış oranını yüzde 49,25 olarak uygulayacağız. Devletimizin imkanları arttıkça bundan ömrünü ülkemize ve milletimize hizmete adamış emeklilerimizin de istifade etmesini sağlayacağız. Emeklilerimizi seçimden seçime hatırlayan istismarcı muhalefet başta olmak üzere kimsenin aramızı bozmasına müsaade etmeyeceğiz. Yüzde 49,25 artış oranının SSK ve Bağ-kur emeklerimize hayırlı olmasını diliyorum."

Erdoğan, Gezi olaylarından beri ülkenin attığı her hayırlı adıma takoz olmayı misyon edinenlerin son dönemde yine ortalığa döküldüklerini söyleyerek "Mesela Merkez Bankası (MB) rezervlerimiz 145,5 milyar dolarla rekor mu kırdı; bunlar hemen harekete geçiyor. Akla ziyan dedikodularla ekonomide bin bir güçlükle temin ettiğimiz güven istikrar iklimini bozacak kampanyalar başlatıyorlar. Uzaya astronot gönderip bu alanda tarihi bir adım mı attık; bunlara adeta afakanlar basıyor. Projenin mahiyetinden maliyetine kadar bir sürü deli saçması iddiayla yapılan bu güzel işi değersizleştirmenin peşine düşüyorlar. Savunma sanayimiz gurur verici başarılarıyla ülkemizin gücüne güç mü kattı; bunların başından aşağı kaynar sular dökülüyor. Milli çıkarlarımız bakımından böylesine kritik bir hususta dahi kafaları karıştırmaya çalışmaktan geri durmuyorlar. Ey muhalefet, ne yaparsanız yapın, uzaya füzeler gitmeye devam edecek. Uçak gemilerimizin inşası devam edecek. Denizlere fırkateynlerimiz sürekli olarak inecek. Çünkü biz karada, denizde, havada bütün her yerde; inşallah savunma sanayimizde gövde gösterimizi devam ettireceğiz. Deprem bölgesini ayağa kaldırmak için gece gündüz çalışırken de sınırlarımızı hedef alan terör örgütleriyle cansiperhane mücadele ederken de aynı habis zihniyetin çelmeleriyle karşılaştık. Ülkenin başına gelen her felaketten sadistçe bir keyif alan, işler düzgün gittiğinde ise bundan rahatsız olan bu hastalıklı güruhun çıkardığı gürültü çoğu kere kendi cüssesinden çok daha büyük oluyor. Geçmişten bugüne Gezi olaylarıyla, darbe girişimleriyle, terör örgütlerine verilen gizli açık desteklerle, ekonomik tetikçilikle, manipülasyonla, siyasi ve sosyal provokasyonlarla hiçbir fırsatı kaçırmadan memleketin ayağına çelme takmaya kalktılar" dedi.

Erdoğan, muhalefetin, Türkiye'nin başarılarından herkes gibi kıvanç duymayı, milletle birlikte sevinip, birlikte üzülmeyi bir kez olsun beceremediklerini belirterek, "Bugün de olumlu sonuçlar aldığımız ekonomi programımızı sekteye uğratmaktan, ilk insanlı uzay misyonumuzu önemsizleştirmeye kadar Türkiye'nin başarılarını hedef alarak kendilerine alan açmanın peşindeler. Eskiler, 'doğru yerinden kalkana kadar yalan dünyayı dolaşırmış' derler. Hamdolsun milletimizin feraseti sayesinde bu oyunların hiçbiri tutmasa da maalesef bıraktığı izlerin ülkeye ekonomik maliyeti oluyor. Biz de çeşitli vesilelerle, bozguncuların ve fitne odaklarının foyalarını ortaya dökerek milletimizin gönlünü rahatlatmaya çalışıyoruz. Mahalli seçimler öncesi bu tür bozgunculuk çabalarının artacağı açıktır. Kaybettiklerini gördükçe daha da çirkinleşecekler. Tüm yolları denemekten, tüm tuşlara aynı anda basmaktan çekinmeyeceklerdir. Türkiye ekonomide, uluslararası yatırımlarda, teknolojide, diplomaside, terörle mücadelede, başarı çıtasını yukarıya taşıdıkça şüphesiz kaostan, istikrarsızlıktan beslenen ülke ve millet düşmanları boş durmayacaktır. Ama biz bu oyunlar karşısında artık tecrübeliyiz, dirençliyiz. Tüm umutlarını ülkemizin tökezlemesine bağlayanları daha önce olduğu gibi yine hüsrana uğratmakta kararlıyız" diye konuştu.

Erdoğan, konuşmasının ardından Ankara'da ilçe belediye başkan adaylarını açıkladı. Buna göre; Akyurt'ta Hilal Ayık, Altındağ'da Veysel Tiryaki, Ayaş'ta Mehmet Yüksel Kirazdibi (MHP), Bala'da Ahmet Buran, Beypazarı'nda Tuncer Kaplan, Çamlıdere'de Hazım Caner Can, Çankaya'da Duhan Kalkan, Çubuk'ta Baki Demirbaş, Elmadağ'da Eyüp Tekiner, Etimesgut'ta Enver Demirel (MHP), Evren'de Hüsamettin Ünsal, Gölbaşı'nda Ramazan Şimşek (MHP), Güdül'de Muzaffer Yalçın, Haymana'da Özdemir Turgut, Kahramankazan'da Serhat Oğuz, Kalecik'te Erdal Dal (MHP), Keçiören'de Zafer Çoktan, Kızılcahamam'da Süleyman Acar, Mamak'ta Asım Balcı, Nallıhan'da İsmail Öntaş, Polatlı'da Levent Çağlancı (MHP), Pursaklar'da Ertuğrul Çetin, Sincan'da Murat Ercan, Şereflikoçhisar'da Memiş Çelik, Yenimahalle'de Abdulkadir Aydoğan aday oldu.