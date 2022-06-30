Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, İspanya Başbakanı Sanchez ile görüşmesi başladı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ile bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ile bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Zirvesi'ne katılmak üzere geldiği Madrid'de ikili temaslarına devam ediyor. Erdoğan ve Sanchez'in NATO Zirvesi kapsamında IFEMA Kongre Merkezi'ndeki görüşmesi basına kapalı gerçekleşiyor. AA / Zafer Fatih Beyaz - Güncel Recep Tayyip Erdoğan İspanya Güncel Haberler

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