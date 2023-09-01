Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hiç merak etmeyin, bu ülke ne yolgeçen hanıdır, ne bedavacı yatağıdır, ne de kimsenin istilaya cüret edebileceği sahipsiz bir...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hiç merak etmeyin, bu ülke ne yolgeçen hanıdır, ne bedavacı yatağıdır, ne de kimsenin istilaya cüret edebileceği sahipsiz bir memlekettir.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hiç merak etmeyin, bu ülke ne yolgeçen hanıdır, ne bedavacı yatağıdır, ne de kimsenin istilaya cüret edebileceği sahipsiz bir memlekettir."
Kaynak: AA / Hüseyin Cem Dağıstanlı - Güncel