Cumhurbaşkanı Erdoğan "Gençlik Aşkıyla Yeniden İstanbul" programında konuştu: (3)

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Her şeyden önce dertli olacaksın. Dertli olmadığın müddetçe bu deprem bölgelerinde gereği yapılmaz, yapamazsın. Şu anda İstanbul'daki zat dertli değil. Ne zaman sel, afet böyle bir şey olsa bu beyefendi bir defa İstanbul'da değil. Nerede? Bakıyorsunuz kayakta. Nerede, bakıyorsunuz farklı farklı yerlerde istirahatte. Aşacağı iş değil." dedi.

İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenen "Gençlik Aşkıyla Yeniden İstanbul" programında, bir gencin soru sormasının öncesinde, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve merhum sanatçı Ahmet Kaya'nın 29 Ekim 1998'deki konuşmalarından kesitlerin yer aldığı bir video izletildi.

Video gösteriminin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Kaya'nın şarkısının dinletilmesini istemesi üzerine salondakilere, "Şafak Türküsü" isimli şarkı dinletildi.

Şarkının ardından, sunucu Pelin Çift'in "Efkarlandınız mı?" diye sorduğu Erdoğan, "Evet, Ahmet Bey ben cezaevine giderken, Kazlıçeşme'de son uğurlama programıma katılıp, orada bu şarkı, türkülerini söyledi. ve yani bir dava, fikir insanı için böyle bir şeyin yapılması kabullenilemez diye. Tabi o günden bugüne, hatta ben Başbakanlığım döneminde Türkiye'ye nakli kubur ile getirmek istedim Ahmet Kaya'yı ama olmadı." dedi.

Programda, Medipol Üniversitesi Hemşirelik Bölümü mezunu Beyza Mollaibrahimoğlu, seçimlerde muhalefete destek veren sanatçılar linç yemezken AK Parti'ye destek veren sanatçıların linçlenmeye başladığını belirterek, "Özgürlükten uzak, geri kalmış bu insanlara ne söylemek istersiniz?" sorusunu yöneltti.

Erdoğan da soruyu şöyle yanıtladı:

"Özgürlükten uzak kalan, bu dünyada özgürlük mücadelesini verenlere karşı ayrı bir hakarettir, saygısızlıktır. Bir defa biz, özgürlük mücadelemizi hayatımızın son anına kadar sürdürmeye devam edeceğiz. AK Parti bu işin zaten bir numaralı, evelallah garantisidir. AK Parti bunun için var. Bunun için de yolumuza devam edeceğiz. Özgürlük mücadelesi bizim her şeyden önce benliğimizdir. Bu konudaki mücadelemizi de sonuna kadar sürdürmekte kararlıyız. Ben ve arkadaşlarım bu mücadelenin yılmaz savaşçılarıdır."

"Ne zaman sel, afet böyle bir şey olsa bu beyefendi İstanbul'da değil"

Programa katılan gençlerden biri Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, 2019'daki yerel seçim sürecinde birilerinin "Biz İstanbul'un yönetimine gelirsek deprem sorununu 5 yılda çözeriz." dediğini hatırlatarak, "Büyükşehir Belediyesi İstanbul'a 5 yılda depremle ilgili hiçbir şey yapamaz mıydı?" diye sordu.

Erdoğan, her şeyden önce Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde Murat Kurum'un daha önce görev yaptığı bakanlığın tamamen bu işlere baktığını, şimdi ise Mehmet Özhaseki'nin o işlerle ilgilendiğini söyledi.

Depremin sadece İstanbul'un problemi olmadığını dile getiren Erdoğan, deprem tehdidi altında olan 11 şehir bulunduğunu, bu 11'inden çoğunluğunun Kahramanmaraş, Hatay ve Malatya gibi büyükşehirler olduklarını kaydetti.

Bütün büyükşehirlerde Mehmet Özhaseki ve öncesinde de Murat Kurum ile çalışmaları yürüttüklerini ifade eden Erdoğan, şöyle konuştu:

"Fakat bunlar yapamazlar. Niye yapamazlar? Her şeyden önce dertli olacaksın. Dertli olmadığın müddetçe bu deprem bölgelerinde gereği yapılmaz, yapamazsın. Şu anda İstanbul'daki zat dertli değil. Ne zaman sel, afet böyle bir şey olsa bu beyefendi bir defa İstanbul'da değil. Nerede, bakıyorsunuz kayakta. Nerede, bakıyorsunuz farklı farklı yerlerde istirahatte, aşacağı iş değil. Ama Murat Kurum öyle değil, Murat Kurum tamamıyla ilinde yatıyor, ilinde kalkıyor ve çalışmalarını burada sürdürüyor. Bakın gün geçmiyor ki biz metrobüslerde bir sıkıntı yaşamayalım, gün geçmiyor ki yanan otobüslerden sıkıntı yaşamayalım. Niye? Dert yok dert, önce bir defa dertli olmadan bu iş aşılmaz. Ben belediyeyi CHP'den aldım. CHP'den aldığım zaman belediyenin elindeki otobüsler neydi biliyor musunuz? Macaristan'ın 'Ikarus' otobüsleri vardı, rezalet. Ne klima sistemi var ne şuyu var ne buyu...İçine zaten girdiğiniz zaman pislikten geçilmiyordu. Dedik ki 'Ya bunları değiştirmemiz lazım.' Hemen Mercedes'e geçtik, hemen yine öbür tarafta daha modern otobüslere geçtik."

"Onları zaten Altılı Masa'da millet cezalandırdı"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gençlerin siyasette önünü açtığını, siyasi ve hukuki anlamda bir çok adımın öncüsü olduğunu belirten bir başka genç Erdoğan'a, önünde 4 yılı aşkın bir siyasi dönem olduğunu ve bu dönemde gençlerle yakın çalışmalarına devam edip etmeyeceği sorusunu yöneltti.

Bu konuda hiç şüphe olmadığını vurgulayan Erdoğan, "Tabii ki gençlerle, bu makamda olayım olmayayım o ayrı bir konu, ama partimin genel başkanı olduğum sürece onların yanında olmaya devam edeceğim. Tüm birikimlerimi, tecrübemi, her şeyimi gençler için harcayacağım. Gençler için bu yolda onların önünü açmaya yardımcı olacağım." yanıtını verdi.

Bir başka genç ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vermiş olduğu demokrasi, özgürlük ve bilhassa inanç özgürlüğü mücadelesinde yanlarında olmayanların bugün kazanımlardan pay çıkarmaya çalıştıklarını belirterek, bu konu hakkındaki düşüncelerini sordu.

Erdoğan, soru üzerine şunları söyledi:

"Şimdi gıyaplarında onlara bir şey söylememiz doğru olur mu? Onları zaten Altılı Masa'da millet cezalandırdı. O Altılı Masa'da olanlardan şu anda parlamentoda olan var mı? Yok. Millet cezalandırdı ve ne dedi; 'Hadi bakalım siz şimdi bir apartman katında kalın.' Bay Bay Kemal bir apartman katında misafir, diğerleri, nerede olduğu belli değil. Ama biz yoldayız, milletimiz bize 'Durmak yok, yola devam.' dedi."

Soruların ardından AK Parti Gençlik Kolları tarafından Cumhurbaşkanı Erdoğan için hazırlanan şarkı seslendirildi.

(Bitti)