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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "BM Barış Gücü askerlerinin KKTC'nin egemenlik alanındaki topraklara yönelik fiziki müdahalesi bizim için asla kabul...

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "BM Barış Gücü askerlerinin KKTC'nin egemenlik alanındaki topraklara yönelik fiziki müdahalesi bizim için asla kabul edilebilir durum değildir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "BM Barış Gücü askerlerinin KKTC'nin egemenlik alanındaki topraklara yönelik fiziki müdahalesi bizim için asla kabul edilebilir durum değildir."

Kaynak: AA / Eda Özdener - Güncel

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