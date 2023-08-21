Cumhurbaşkanı Erdoğan: "BM Barış Gücü askerlerinin KKTC'nin egemenlik alanındaki topraklara yönelik fiziki müdahalesi bizim için asla kabul...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "BM Barış Gücü askerlerinin KKTC'nin egemenlik alanındaki topraklara yönelik fiziki müdahalesi bizim için asla kabul edilebilir durum değildir.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "BM Barış Gücü askerlerinin KKTC'nin egemenlik alanındaki topraklara yönelik fiziki müdahalesi bizim için asla kabul edilebilir durum değildir."
Kaynak: AA / Eda Özdener - Güncel