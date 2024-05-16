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POLİS TAYİNLERİ TARİHİ 2024! Polis tayinleri ne zaman açıklanacak? Polis atama ve yer değiştirme hangi tarihte olacak?

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Polis atama ve yer değiştirme süreci, ilgili personelin dikkatle takip ettiği konular arasında yer alıyor. 2023 yılında, genel atama kapsamında 28 bin 62 polisin atama ve tayin işlemleri gerçekleştirilmişti. Şimdi gözler 2024 yılı polis atama ve tayin işlemlerinde. Peki, Polis tayin ve yer değiştirme süreci ne zaman başlayacak?

Polis atama yerleri ve il değişikliği ne zaman yapılacağı gündeme geliyor. 2024 polis tayinleri hangi tarihte belli olacak ve polis atama yerleri ne zaman açıklanacağı araştırılıyor. Emniyet Genel Müdürlüğü'nden (EGM) tayin açıklaması bekleniyor. 2024 yılı polis atama ve yer değiştirme işlemleri EGM tarafından gerçekleştiriliyor. Polis tayinleri ne zaman olacak?

POLİS ATAMA YERLERİ NE ZAMAN 2024?

Polis atama ve yer değiştirme süreciyle ilgili olarak Emniyet Genel Müdürlüğü'nden henüz bir açıklama yapılmadı. Ancak, geçtiğimiz yıl tayin ve atama işlemleri Haziran ayında tamamlanmıştı.

POLİS TAYİNLERİ TARİHİ 2024! Polis tayinleri ne zaman açıklanacak? Polis atama ve yer değiştirme hangi tarihte olacak?

POLİS TAYİNLER NE ZAMAN ÇIKACAK?

Bu yıl polis tayinlerinin de Mayıs ve Haziran aylarında gerçekleştirilmesi bekleniyor.

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

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