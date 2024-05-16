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20 Mayıs okullar tatil mi? 20 Mayıs resmi tatil mi, tam gün tatil mi? 20 Mayıs yarım gün mü, tam gün mü?

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19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı'nın ertesi günü olan 20 Mayıs'ta okulların tatil olup olmayacağı merak konusu oldu. 19 Mayıs'ın resmi tatil olması sebebiyle okulların durumunun ne olacağına dair bilgi arayışı sürüyor. Peki, 20 Mayıs okullar tatil mi? 20 Mayıs resmi tatil mi, tam gün tatil mi? 20 Mayıs yarım gün mü, tam gün mü?

Okullar ve kamu ile özel sektör, resmi tatillerde yalnızca tatil yaparlar. Bu nedenle, Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın kutlandığı 19 Mayıs günü genellikle tatil olarak kabul edilir. Peki, 20 Mayıs okullar tatil mi? 20 Mayıs resmi tatil mi, tam gün tatil mi? 20 Mayıs yarım gün mü, tam gün mü?

20 MAYIS OKULLAR TATİL Mİ?

Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın kutlandığı 19 Mayıs günü tatil kabul ediliyor. 20 Mayıs Pazartesi okullar açık olacak ve özel ile kamuda çalışanlar normal düzenlerinde çalışmalarına devam edecek.

20 MAYIS'TA ÖZEL SEKTÖR ÇALIŞACAK MI?

20 Mayıs Pazartesi, Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın resmi tatil olmaması nedeniyle okullar normal bir şekilde açık olacak ve kamu ile özel sektörde çalışanlar da işlerine normal saatlerde devam edecek.

Emir Ceran
Emir Ceran
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