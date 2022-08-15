Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti 21. Kuruluş Yıl Dönümü Programı'nda konuştu: (3)

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, " Türkiye'yi bir asır öne çıkarmaya çalışırken bir asır geriye götürmeye kalkanlara dünyayı tersine döndüremeyeceklerini beraberce göstereceğiz." dedi.

Erdoğan, partisinin ATO Congresium'da düzenlenen 21. kuruluş yıl dönümü kutlamasında yaptığı konuşmada, Ak Parti'nin, Türkiye'nin asırlık demokrasi ve kalkınma eksiklerini tamamlamakla kalmadığını, 20'nci yüzyılın ilk çeyreğinin kalıplarına sıkışıp kalan Türk siyasetini de 21'inci yüzyıla taşıma başarısını gösterdiğini söyledi.

Türkiye'yi geriye götürmek isteyenler olduğuna işaret eden Erdoğan, "Her ne kadar birileri hala ülkemizi, 20'nci yüzyılın yoksulluğu ve yoksunluğu körükleyen, hak ve özgürlüklere düşman, milletin değerlerine husumet besleyen, eser ve hizmet düşmanı, manda ve onun gölgesi vesayet özlemcisi, kavgadan, kamplaşmadan, çatışmadan beslenen, dünyadan kopuk, vizyonsuz, hedefsiz, muhabbetsiz, hiçbirimizin hatırlamak bile istemediği puslu iklimine geri döndürmek istiyorsa da inşallah bunu başaramayacaklar." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, ülkeyi yönetme müktesebatları 1940'ların tek parti faşizminden, iktidara gelme pratikleri 27 Mayıs darbesinden ibaret olanların çırpınışlarının boşuna olduğunu belirterek, "Şahsi hırslarının ürünü ajandaları sebebiyle bunların kurduğu masaya payanda olanlara ise biz sadece acıyoruz. Biz Türkiye'yi bir asır öne çıkarmaya çalışırken bir asır geriye götürmeye kalkanlara dünyayı tersine döndüremeyeceklerini beraberce göstereceğiz." diye konuştu.

Ak Parti'nin 2023 hedeflerinin karşısına tek parti CHP'si devrinin zulüm ve sefalet uygulamalarının güzellemeleriyle çıkanlara artık kimsenin itibar etmediğini kaydeden Erdoğan, şöyle devam etti:

"Yine bizim 2053 vizyonumuzun karşısına, inşa ettiğimiz eserleri yıkma, yaptığımız hizmetleri tersine döndürme vaadiyle çıkanlara kimse kulak vermiyor. Tek sermayesi Ak Parti, Cumhur İttifakı ve Tayyip Erdoğan husumeti olanlar, sadece her tarafı buram buram manipülasyon kokan sosyal medya mecralarında ve Türkiye düşmanı çevrelerde revaç buluyor. Tabii bir de bunların yanında PKK'sından FETÖ'süne tüm terör örgütleriyle bunların sivil görünümlü uzantıları var."

"Milletimiz ülkeye kazandırılan eserlere ve hizmetlere bakacaktır"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, milletin, iradesini sandığa yansıtırken gözettiği ölçülerin çok başka olduğunu söyleyerek, şunları kaydetti:

"Milletimiz sandığa gittiğinde önce bugüne kadar ülkeye kazandırılan eserlere ve hizmetlere bakacaktır. Eğitimde AK Parti iktidarı neler yaptı, sağlıkta neler yaptı, adalette neler yaptı, bunun yanında ulaşımda neler yaptı, tarımda neler yaptı, dış politikada neler yaptı? A'dan Z'ye bütün bunları benim milletim gözden geçirmeyecek mi? Geçirecek. Ardından kendisi ve evlatları için en iyi geleceği kimin hazırlayacağına bakacaktır. Kardeşlerim, gençlik için en önemli olan nedir? Birinci derecede eğitim öğretimdir. Bunu başarıyla Türkiye'de gerçekleştiren hangi iktidar olmuştur? Biz olduk, biz."

Kendisinin 75 kişilik sınıflarda okuduğunu, o dönemde 100-110 kişilik sınıfların da olduğunu dile getiren Erdoğan, şu an ise öğrencilerin 15-20 kişilik sınıflarda eğitim öğretim gördüğüne işaret etti.

Erdoğan, iktidara geldiklerinde Türkiye'de 76 üniversite olduğunu hatırlatarak, şu anda 81 ilin tamamında toplam 208 üniversite bulunduğunu ama CHP'lilerin "Bu kadar üniversiteye ne gerek var?" dediğini belirtti.

"Bunu kimseye dedirtmek istemiyoruz"

İbrahim Tatlıses'in, "Şanlıurfa'da Oxford vardı da okumadık mı?" sözlerini hatırlatan Erdoğan, "Biz bunu kimseye dedirtmek istemiyoruz. Hakkari'de de üniversite var, Şırnak'ta da üniversitemiz var, Iğdır'da da üniversitemiz var. Hangi ilimiz olursa olsun, hepsinde elhamdülillah üniversitemiz var. Artık öğrencilerimizin ayağına profesörlerimiz, doçentlerimiz geliyor ve onlara bulundukları illerde dersini veriyor. Bunu biz hallettik." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaptıkları sağlık yatırımlarını da hatırlatarak, "Şu anda 19 tane dev şehir hastanemiz var. Şu anda hastanelerimizin olmadığı il ve ilçe kalmadı. Derdimiz ne? İstiyoruz ki hiçbir ilimizde bu sıkıntı yaşanmasın. Şimdi Ankara'da önümüzdeki aya inşallah yetişecek, ikinci şehir hastanesini de açıyoruz. İstanbul'da zaten Çam ve Sakura Şehir Hastanemiz var ama bunun yanında Ataköy Havalimanı'nda ve Sancaktepe'de de yine aynı şekilde üç ayda bitirdiğimiz şehir hastanelerimiz var. Bunları biz yaptık. Bu tür hizmetleri yapmak AK Parti'ye yaraşır."

(Sürecek)