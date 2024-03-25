Cumhur İttifakı'nın Muratpaşa Belediye Başkan Adayı Özdemir Manavoğlu, Antalyaspor Başkanı Sinan Boztepe'yi ziyaret etti.

Manavoğlu, Antalyaspor Başkanı Sinan Boztepe ve yönetim kurulu üyeleriyle bir araya geldi.

Antalyaspor'un siyaset üstü bir konu olduğunu dile getiren Manavoğlu, "Antalyaspor şehrimizin tanıtımı noktasında çok büyük katkılar sağlıyor. Antalyaspor'u sonuna kadar destekliyoruz, inşallah 1 Nisan'dan itibaren daha çok destek vereceğiz." dedi.

Özdemir Manavoğlu, ligin geri kalan bölümü için Antalyaspor'a başarı dileklerinde bulundu.

Sinan Boztepe de ziyaretleri için Manavoğlu'na teşekkür ederek seçim çalışmalarında başarılar diledi.