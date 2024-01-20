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Turgut Altınok: Ankara'yı imar, inşa ve ihya edeceğiz

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Cumhur İttifakı'nın Ankara Büyükşehir Belediyesi başkan adayı Turgut Altınok, Ankara'ya yönelik birçok projeleri olduğunu belirterek, 'İnşallah birçok alanda başkentimizi imar, inşa ve ihya edeceğiz.' dedi. Altınok, Polatlı ilçesinde vatandaşlarla buluştu.

Cumhur İttifakı'nın Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) başkan adayı Turgut Altınok, Ankara'ya yönelik birçok projeleri olduğunu belirterek, "İnşallah birçok alanda başkentimizi imar, inşa ve ihya edeceğiz." dedi.

Altınok, Polatlı ilçesinde bir düğün salonunda düzenlenen programda, vatandaşlarla buluştu.

Cumhur İttifakı'nın el ele verip Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimini fark atarak kazanacağını söyleyen Altınok, Polatlı'nın Milli Mücadele'deki önemine dikkati çekti.

Altınok, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, Milli Mücadele kahramanlarımızı, Anadolu'yu Anadolu yapan bütün kadınlarımızı, şehitlerimizi, gazilerimizi rahmetle ve minnetle anıyoruz. Ülkemizin, bizlerin, devletimizin varlığı ve güvenliği için Irak'ın dağlarında şehit olan kahramanlarımızı rahmet ve minnetle anıyorum. Mekanları cennet olsun. Rabbim onlardan razı olsun." dedi.

"2024'te Polatlı'nın musluklarından içilecek su akacak"

ABB tarafından yürütülen "İvedik-Temelli-Polatlı Arası İçme Suyu İletim Hattı" projesi tamamlanmadığı için Polatlı'ya içme suyu verilemediğini belirten Altınok, Cumhur İttifakı olarak ABB Meclisinde projenin yapımı için borçlanma yetkisi verdiklerini anımsattı.

Keçiören Belediye Başkanlığı olarak Kars'ın Arpaçay ilçesinde 13,5 kilometre uzunluğundaki içme suyu iletim hattı çalışmasını 3 ayda tamamladıklarını anlatan Altınok, şöyle devam etti:

"Altınok, Kars'ın Arpaçay ilçesine suyu getiriyor ve üstüne de kredi talebimiz de yok. Halen Polatlı'nın suyu gelmedi. Sizlere şu sözü veriyorum; 2024 yılında Polatlı'nın musluklarından içilecek su akacak. Ayrıca Polatlı'da bir kültür merkezi inşaatımızı bundan 2 yıl önce ABB'ye devrettik. Ama inşaat olduğu gibi duruyor. ABB tarafından bugüne kadar hiçbir çalışma yapılmamış. İnşallah, 2024 yılında kültür merkezini bitireceğiz ve Polatlı Belediyesine vereceğiz. Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılının Ankara'sında Polatlı'da 26 köyde su yok, tamamına getireceğiz.

Şu anda ABB'nin tarımla ilgili yaptıkları böyle minik işlerdir. Biz her alanda kendi kendine yeten ve ihracat yapan bir Ankara yapacağız. İnşallah yolları da yapacağız. Haymana'ya da yapacağız. Ayrıca, Sakarya Meydan Muharebesi'nin yapıldığı yerde şu an var ama yeterli değil. Orayı ruhuna uygun bir şekilde açık hava müzesi haline getireceğiz. Polatlı'ya binlerce turistin gelmesine vesile olacağız. Polatlı'ya her türlü desteği vereceğiz. Bu toprakların çocuğu olarak Ankara'mızın makus tarihini hep beraber değiştirmeye hazır mıyız? Polatlı'da en az yüzde 60 ama hedef yüzde 70 olsun. Ankara'ya yönelik bir çok projemiz var. Çünkü Ankara bizim sevdamız. Ankara layık olduğu yerde değildir. İnşallah birçok alanda başkentimizi imar, inşa ve ihya edeceğiz."

"Her gün yan yana omuz omuza olacağız"

MHP'nin Polatlı Belediye Başkanı adayı Levent Çağlancı ise seçim ziyaretleri kapsamında ilçesine gelen Altınok'a teşekkür ederek, seçilmesi halinde Polatlı'nın herkesin yaşamak istediği bir ilçe olması için çalışacağını aktardı.

Polatlı'yı belediyecilikle tanıştıracağını ifade eden Çağlancı, "Bu kutlu yürüyüşümüzde bizlere destek olacak dava ve yol arkadaşlarıma, Cumhur İttifakı'na mensup teşkilatlarımıza, toplantımıza iştirak eden hemşehrilerimize teşekkür ediyorum. 31 Mart'a kadar her gün yan yana omuz omuza olacağız." dedi.

AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, MHP İl Başkanı Alparslan Doğan, AK Parti Ankara Milletvekili Zeynep Yıldız, Haymana Belediye Başkanı Özdemir Turgut'un eşlik ettiği Altınok, ilçede ayrıca esnafı ve ardından da AK Parti Polatlı İlçe Başkanlığını ziyaret etti.

Kaynak: AA / Güncel

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