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Cuma Namazı Sonrası Yemekten Zehirlenen 20 Kişi Hastaneye Kaldırıldı

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Çorum'un Osmancık ilçesinde cuma namazının ardından ikram edilen yemekten yiyen 20 kişi, gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alındı. Yemekten zehirlendikleri değerlendirilen kişilerden 5'i taburcu edildi, diğerleri gözlem altında tutuluyor.

Çorum'un Osmancık ilçesinde, cuma namazının ardından ikram edilen yemekten yiyen 20 kişi, gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alındı.

Gemici Mahallesi Kışla Camisi'nde cuma namazının ardından cemaate mevlit yemeği ikram edildi. Yemekten birkaç saat sonra 20 kişi, bulantı ve kusma şikayetiyle Osmancık Devlet Hastanesine başvurdu.

Yedikleri yemekten zehirlendikleri değerlendirilen bu kişilerden 5'i taburcu edildi, diğerleri gözlem altında tutuluyor.

Kaynak: AA / Güncel

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