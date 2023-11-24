Çubuk'ta öğretmenler yemekte buluştu

Ankara'nın Çubuk ilçesinde 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla ilçeye yeni atanan ve meslekte en deneyimli öğretmenler bir araya geldi.

Ankara'nın Çubuk ilçesinde 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla ilçeye yeni atanan ve meslekte en deneyimli öğretmenler bir araya geldi.

Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş tarafından bir nikah salonunda düzenlenen programda öğretmenler onuruna yemek verildi.

Programda konuşan Demirbaş, şehit olan öğretmenleri rahmet ve minnetle anarak öğretmenlerin hiçbir zaman haklarının ödenmeyeceğini söyledi.

Öğretmenlerin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutlayan Demirbaş "Sağlıkla, sıhhatle bu mesleği uzun süre yapmayı Rabbim hepinize nasip etsin. Öğretmenlerimizin bir insanın yetişmesinde, gelişmesinde, hayatında, meslek edinmesinde kattığı değeri ölçmek mümkün değil. Geleceğimizin teminatı çocuklarımızın hayata hazırlanmasında ve ülkemizin kalkınmasında sizlerin çok büyük emekleri var, hepinizden Allah razı olsun." ifadelerini kullandı.

Başkan Demirbaş, belediye olarak gençler ve eğitim için önemli hizmetler yürüttüklerini dile getirerek, "Gerek hükümetimiz kanalıyla, gerek belediyemizin öz kaynaklarıyla gençlere hizmet etmek için gece gündüz çalışıyoruz." dedi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Alican Kılıç da Belediye Başkanı Demirbaş'a program için teşekkür etti.

Konuşmaların ardından öğretmenlere çiçek takdim edildi.