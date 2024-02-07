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Çubuk Kaymakamlığı ADEMerkezi Kursiyerleri Sergi Açtı

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Çubuk Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) bünyesindeki Aile Destek Merkezi (ADEM) kursiyerleri tarafından açılan sergide el emeği ürünler sergilendi. Sergiye ilçe sakinlerinin yoğun ilgi gösterdiği belirtildi.

Çubuk Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) bünyesindeki Aile Destek Merkezi (ADEM) kursiyerleri sergi açtı.

Çubuk Belediyesinin destekleriyle Yavuz Selim Mahallesi Atatürk Parkı'nda açılan stantlarda yaklaşık 60 kursiyerin yaptığı el emeği göz nuru ürünler sergilendi.

İlçe sakinlerinin yoğun ilgi gösterdiği sergi hakkında açıklama yapan ADEM Koordinatörü Zeynep Bababcan, sergide kadınların kendi el emeği ürünlerini satışa da sunduğunu belirtti.

Kaymakamlık tarafından temin edilen malzemelerle ev hanımlarının üretim yaptığına işaret eden Bababcan, "Brezilya nakışı, amigurumi, iğne oyası ve sepet örücülüğü kurslarımızda dezavantajlı kadınlarımız birbirinden değerli ürünler ortaya çıkarttılar. Kursiyerlerimize 3 ayın sonunda teşvik ödemesi de yapıyoruz. Burada çanta ve sepet çeşitleri, iğne oyası, takı çeşitleri, tepsi çeşitleri gibi ürünlerimiz bulunuyor. İlçe halkımız gerçekten güzel bir ilgi gösterdi, talepten çok memnunuz." diye konuştu.

Sergiye katılan misafirlere teşekkür eden SYDV Müdürü Hasan Işık da tüm ilçe halkını 3 gün açık kalacak sergilerini gezmeye beklediklerini söyledi.

ADEM'in kendisini hayata bağladığını dile getiren kursiyerlerden Gözdenur Bal ise "Ben içine kapanıktım, buraya başlayalı çok değiştim. Burada her şeyi öğrendim ve evde yapıp kendim de ürünlerimi satıyorum. Kendime kazanç sağlıyorum. Herkese tavsiye ederim." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Güncel

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