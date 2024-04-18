Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş, mahalle muhtarlarıyla görüştü.

Buzlu Spor Kompleksi'nin kafeteryasında gerçekleştirilen etkinliğe, Demirbaş'ın yanı sıra Kaymakam Adem Keleş, İlçe Jandarma Komutanı Caner Koca, Emniyet Müdürü Recai Akbay, AK Parti İlçe Başkanı Ahmet Kılıç, MHP İlçe Başkanı Serhat Uluağaçlı, belediye meclis üyeleri ve mahalle muhtarları katıldı.

Programın açılışında konuşan Demirbaş, en iyi şekilde hizmet etmeyi amaçladıklarını belirterek, "Vatandaşlarımız bu hizmet yolunu birlikte yürümemiz için bizlere yetki ve görev vermişlerdir. İlçemizdeki 84 mahallemizin 32 muhtarının yenilendiği bu seçimde hep beraber çalışmaya devam edeceğiz. Önceki dönemde yaşadığımız tecrübelerle önümüze daha iyi bakarak, daha net projelerle zaman kaybetmeden hızlı şekilde yeni hizmetler üretmeye devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Kaymakam Adem Keleş ise "Demokrasiye yakışır şekilde huzur, güvenli, sükunet içerisinde bir seçim geçirdik." dedi.

Çubuk Muhtarlar Derneği Başkanı Sadık Can da, Demirbaş'ı tebrik ederek, görevinde başarılar diledi.

Çekilen hatıra fotoğrafının ardından program sona erdi.