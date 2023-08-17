Çorum Valisi Zülkif Dağlı görevine başladı

Valiler Kararnamesi ile Çorum Valisi olarak atanan Zülkif Dağlı, görevine başladı.

Vali Dağlı'yı, Valilik bahçesinde, kamu kurum ve kuruluşlarının müdürleri ve Valilik çalışanları karşıladı.

Karşılama töreninin ardından Dağlı, makamına geçti.

Dağlı, gazetecilere yaptığı açıklamada, Çorum'da görev yapacak olmaktan mutlu olduğunu söyledi.

Çorum Valisi olarak görevlendirilmesinden ötürü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür eden Dağlı, "Çorum'umuzu 'göç veren değil, göç alan bir kent' misyonuna taşımak adına sürdürülebilir bir sosyo-ekonomik gelişme hedefleyeceğiz." dedi.

Çorum'un coğrafi konumuyla bölgenin kucaklaştığı, çeşitli kültürlere ev sahipliği yapmış tarihi dokusu, kültürel mirası ve zenginlikleriyle ekonomik ve sosyal kalkınma potansiyeline sahip bir şehir olduğunu vurgulayan Dağlı, şunları dile getirdi:

"Bizler, tüm kamu kurum ve kuruluşlarımızla, koordineli bir şekilde Çorum'umuzun, ekonomik ve sosyal kalkınmasına katkı sunmak için mesai mefhumu gözetmeden bu potansiyeli en verimli şekilde kullanarak, halkımıza hak ettiği hizmeti sunmak için var gücümüzle çalışacağız. Yapacağımız tüm iş ve işlemlerimizi siz değerli Çorumluların ihtiyaçları ve beklentileri doğrultusunda, şeffaf ve katılımcı bir anlayışla, hukuka uygun şekilde gerçekleştirmek ana gayelerimizdendir."

Tarımsal üretim ve makine sanayisiyle ön plana çıkan Çorum'un, özellikle tarımsal sulama ile organize sanayi bölgeleri gibi kritik konularda atılacak adımlarla, istihdam ve ihracat odaklı yaklaşımla ekonomik yapısının daha da güçleneceğini ifade eden Dağlı, şöyle devam etti:

"Şehrimizi, Cumhuriyetimizin 100. yılında turizmden teknolojiye birçok alanda tüm çabamızla gerçekleştireceğimiz projelerle 'Türkiye Yüzyılı' vizyonu doğrultusunda geliştirerek hedeflerine ulaştırmaya çalışacağız. Ülkemize, küresel güç olma yolunda büyük katkı sağlayan savunma sanayimiz, alanında yerlilik ve millileşmede önemli mesafe katetmiştir. Gelecek 5 yıllık (2024- 2028) dönemde savunma sanayi ürünlerimizde yüzde 100 yerlilik oranına ulaşılması amaçlanmaktadır. Bu doğrultuda, Çorum ilimizdeki özellikle makine sanayi altyapısı dikkate alındığında, savunma sanayi yatırımlarından ilimize kazandırmak için atılımlar gerçekleştireceğiz. Organize Sanayi Bölgesi çalışmalarımızda özellikle savunma sanayine çok ağırlık vereceğiz. Gelişen sanayimizde istihdam edilmek üzere nitelikli eleman istihdamında sıkıntı yaşanmaması adına şehrimizde sosyal donatıları, eğitim olanaklarını daha da iyileştirerek, Çorum'umuzu 'göç veren değil, göç alan bir kent' misyonuna taşımak adına sürdürülebilir bir sosyoekonomik gelişme hedefleyeceğiz."

Çorum'un tarihi ve doğal güzellikleriyle önemli turizm potansiyeline sahip olduğunun altını çizen Dağlı, "7 bin yıllık tarihi, doğal güzelliklerle kaplı coğrafyası, çok kültürlü yapısı, 'Dünya Kültür Mirası Listesinde' yer alan 'Hattuşa Ören Yeri' eseriyle bir turizm şehri olan Çorum'umuzu, tarih, doğa ve yayla turizmi gibi destinasyonlarla ulusal ve uluslararası arenada ön plana çıkararak daha geniş kitlelere tanıtma azmi ve gayreti içinde olacağımızın bilinmesini isterim." ifadelerini kullandı.

Dağlı, Çorum'da görev yapacağı süre zarfında basınla iletişim halinde olmaya çalışacağını aktardı.

Çorum'un binlerce yıllık geçmişinde farklı kültürlerden insanların birlik ve barış içinde yaşadığını, görevi boyunca bu birlik ve beraberliğin teminatı olacağını anlatan Dağlı, kapısının vatandaşlara her daim açık olduğunu kaydetti.

Dağlı, eski Çorum Valisi Mustafa Çiftçi'ye çalışmalarından ötürü teşekkür ederek, yeni görevinde başarı dileklerini iletti.