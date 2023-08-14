Çorum'un Sungurlu ilçesinde anız yangını: 2 bin ağaç zarar gördü

Çorum'un Sungurlu ilçesinde Aydoğan köyünde başlayan anız yangını ormanlık alana sıçradı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü ancak yaklaşık 2 bin ağaç zarar gördü.

Çorum'un Sungurlu ilçesinde ormanlık alana sıçrayan anız yangını nedeniyle yaklaşık 2 bin ağaç zarar gördü.

Aydoğan köyünde başlayan anız yangını önce yaklaşık 200 dönüm anıza, ardından tarla kenarındaki ağaçlık alana sıçradı.

İhbar üzerine köye sevk edilen Sungurlu Belediyesine ait itfaiye ekipleri yangını söndürdü.

Vatandaşların da yardımıyla söndürülen yangın nedeniyle ormanlık alandaki 2 bine yakın kavak ve iğde ağacı ile üzüm asması zarar gördü.

İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışması sürüyor.