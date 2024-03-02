Çorum'da Zirai Don Endişesi: Erik ve Badem Ağaçları Erken Çiçek Açtı, Ceviz Ağaçları Tomurcuklandı

Çorum'un Oğuzlar ilçesinde erik ve badem ağaçlarının erken çiçek açması, ceviz ağaçlarının tomurcuklarının erken ortaya çıkması üreticileri zirai don nedeniyle endişelendiriyor.

Türkiye'nin ceviz üretiminin yaklaşık yüzde 8'ini karşılandığı belirtilen Oğuzlar'da hava sıcaklıkları şubat ayında 17 dereceye kadar yükseldi.

Sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi nedeniyle ilçedeki erik ve badem ağaçları yaklaşık 3 hafta erken çiçek açtı.

İlçedeki on binlerce ceviz ağacının da normalinden yaklaşık 1 ay önce tomurcuklandığı görüldü.

2023 yılı mart ayında etkili olan zirai don nedeniyle büyük oranda verim kaybı yaşayan ceviz üreticileri, bu yıl da benzer sorunu yaşamaktan endişe ediyor.

İlçede yaklaşık 40 yıldır ceviz üreten Ahmet Apaydın, geçen yıl zirai don nedeniyle ilçede verim kaybının yüzde 90'ın üzerine çıktığını söyledi.

Ceviz ağaçlarının nisanın ilk haftası tomurcuklarını açması gerektiğini belirten Apaydın, "Bize ceviz verecek tomurcuklar şimdiden görünmeye başladı. Hava sıcaklıkları nedeniyle normalinden önce ortaya çıktı tomurcuklar. Benzer şekilde ilçedeki erik ve badem ağaçları da 3 hafta kadar erken çiçek açtı." dedi.

İlçede her yıl nisan ayının ilk haftası soğuk havanın etkili olduğuna dikkati çeken Apaydın, "Badem çiçeklerinin açması bizi tedirgin ediyor. Hava şartları nedeniyle erken açıyor, sonra soğuk olduğunda dökülüyor. Cevizlerde de aynı durum var. Cevizler şimdiden açıldı. Bu cevizleri de soğuk vurursa diye endişemiz var. Hava sürekli ısınma eğiliminde. Ağaçlar daha çok çiçek açabilir ve zirai don olduğunda yine tomurcuklar yanabilir." diye konuştu.