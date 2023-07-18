Çorum'da Semt Pazarında Zabıta Kulübesine Araç Çarptı: 4 Yaralı

Çorum'da sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil, semt pazarı yerinde bulunan zabıta kulübesine çarparak durabildi. Kazada dört kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı ve soruşturma devam ediyor.

ÇORUM'da sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil, semt pazarı yerinde bulunan zabıta kulübesine çarparak durabildi. Kazada dört kişi yaralandı.

Kaza dün akşam saat 23.30 sıralarında Kale Mahallesi'nde bulunan semt pazarında meydana geldi. İddialara göre, Engin Can E. idaresindeki 19 RE 754 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak pazar yerindeki zabıta kulübesine çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Yaralanan sürücü Engin Can E. ile birlikte yanında bulunan Umutcan K., Özcan K. ve Onur A. sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.