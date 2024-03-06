Çorum'da otomobilin çarptığı yabancı uyruklu kişi yaralandı
Çorum'da Murat A. idaresindeki otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Mısır uyruklu Mohammed S'ye çarptı. Yaralı, hastaneye kaldırıldı ve sürücü ifadesi için polis merkezine götürüldü.
Çorum'da otomobilin çarptığı yabancı uyruklu kişi yaralandı.
Murat A. idaresindeki 06 BUE 562 plakalı otomobil, Kale Mahallesi Ata Caddesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan Mısır uyruklu Mohammed S'ye çarptı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralı, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Sürücü ise ifadesi için polis merkezine götürüldü.