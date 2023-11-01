Çorum'da iş makinesi yüklü TIR'ın devrilmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti
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ÇORUM'un Kargı ilçesinde, iş makinesi yüklü TIR'ın yol kenarına devrildiği kazada 2 kişi yaşamını yitirdi. Kaza, Kargı Yaylası yolunda meydana geldi. Rüstem Özdemir yönetimindeki iş makinesi yüklü TIR, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu yol kenarına devrildi. Kazada İl Özel İdaresi'nde görevli sürücü Rüstem Özdemir ile yanında bulunan Yücel Sakallı, yaşamını yitirdi. İki kişinin cansız bedeni kaza yerindeki incelemenin ardından morga götürülürken, soruşturma sürüyor.
ÇORUM'un Kargı ilçesinde, iş makinesi yüklü TIR'ın yol kenarına devrildiği kazada 2 kişi yaşamını yitirdi.
Kaza, Kargı Yaylası yolunda meydana geldi. Rüstem Özdemir yönetimindeki iş makinesi yüklü TIR, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu yol kenarına devrildi. Kazada İl Özel İdaresi'nde görevli sürücü Rüstem Özdemir ile yanında bulunan Yücel Sakallı, yaşamını yitirdi.
İki kişinin cansız bedeni kaza yerindeki incelemenin ardından morga götürülürken, soruşturma sürüyor. (DHA)