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Çorum'da fabrikada patlama: 6 işçi yaralandı

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Çorum-Ankara karayolu Yaydiğin Kavşağı'nda bulunan Çorum Bronz Döküm Fabrikası'nda erimiş bronzun bulunduğu kazanda patlamada meydana geldi. Olayda ikisi ağır, altı işçi yaralandı.

ERKAN KARACA

Çorum- Ankara karayolu Yaydiğin Kavşağı'nda bulunan Çorum Bronz Döküm Fabrikası'nda erimiş bronzun bulunduğu kazanda patlamada meydana geldi. Olayda ikisi ağır, altı işçi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre; olay bugün 14.30 sıralarında Bronz Döküm Fabrikası'nda meydana geldi. Patlamanın ardından fabrikada bulunan Metin Temür, İsmail Yıldız, Remzi Çalman, Abdullah Doğan, Abdullah Cins ve henüz kimliği belirlenemeyen bir işçinin vücutlarında oluşan yanıklar meydana geldi.

Patlamanın ardından durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesiyle olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra yaralı 5 işçi Çorum Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilirken, ismi belirlenemeyen bir işçi de özel bir hastaneye sevk edilerek tedavi altına alındı.

Yaralılardan Metin Temur ve İsmail Yıldız'ın durumunun ağır olduğu öğrenilirken, olay yerinde incelemelerde bulunan polis ekipleri soruşturma başlattı.

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Kaynak: ANKA / Güncel

İsmail Yıldız Ankara Çorum Güncel Haberler

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