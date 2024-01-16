Çorum'da Camide Ölü Bulundu
Çorum'da Ulukavak Mahallesi'nde bulunan Abdi Bey Camisi'nin abdesthanesinde Ahmet Kuşçu'nun hareketsiz bir şekilde yerde yattığı fark edildi. Yapılan kontrolde Kuşçu'nun hayatını kaybettiği belirlendi.
Çorum'da bir kişi, caminin abdesthanesinde ölü bulundu.
Alınan bilgiye göre, Ulukavak Mahallesi Osmancık Caddesi'nde Abdi Bey Camisi'nin abdesthanesinde Ahmet Kuşçu'nun (74) hareketsiz şekilde yerde yattığını görenler, 112 Çağrı Merkezi'ni aradı.
İhbar üzerine camiye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, Kuşçu'nun hayatını kaybettiği belirlendi.
Kuşçu'nun cenazesi, otopsi yapılmak üzere Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.