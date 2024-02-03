Çorlu semt pazarında çıkan kavgada 2 kişi yaralandı

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde semt pazarında çıkan kavgada 2 kişi yaralandı.

Cemaliye Mahallesi'ndeki semt pazarında esnaf arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonrası esnaftan İ.D. ve Y.D. hafif şekilde yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.