Çorlu'da uyuşturucu operasyonu: Yabancı uyruklu zanlı tutuklandı
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde Türkmenistan uyruklu bir şahsın evinde yapılan aramada büyük miktarda uyuşturucu ele geçirildi. Zanlı, jandarmadaki işlemlerinin ardından tutuklandı.
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde evinde uyuşturucu ele geçirilen yabancı uyruklu zanlı tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Şeyhsinan Mahallesi'nde Türkmenistan uyruklu M.H'nin evinde uyuşturucu bulundurduğu bilgisi üzerine çalışma yaptı.
Şüphelinin evinde yapılan aramada, 542 gram eroin, 75 gram sentetik uyuşturucu, 21 sentetik ecza hap, 66 gram Afyon sakızı ile 2 hassas terazi ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheli jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Zanlı çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.